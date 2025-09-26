IU quiere cambiar la cláusula de excepción de decreto de embargo a Israel para acotarla a un plazo limitado de tiempo

El portavoz parlamentario de IU, Enrique Santiago, ha reivindicado acotar la disposición adicional que abre la puerta a excepciones al decreto de embargo de armas a Israel por cuestiones de interés general a un plazo temporal "muy reducido", de cara a evitar el riesgo de que esta disposición pueda convertirse en un "auténtico coladero".

En rueda de prensa este viernes en la Cámara Baja, ha insistido en que el grupo Sumar pedirá la convalidación de esta medida y que se tramite también como proyecto de ley para introducir mejoras y cambios, dado que su espacio político no está conforme con la redacción de esta cláusula, que intentaron precisar durante las negociaciones dentro del Gobierno.

Santiago se ha felicitado de que el Ejecutivo haya aprobado este decreto de embargo, pero ha insistido en que esta disposición adicional no está suficientemente regulada y requiere de ser "precisada" durante la tramitación parlamentaria.

"La disposición adicional que contiene ese decreto tiene que ser precisada. Nosotros estábamos en contra de esta disposición porque nos parece que es una excepción no suficientemente regulada y podía convertirse en un auténtico coladero. No basta simplemente con que se alegue una necesidad de seguridad nacional que en la práctica quede sin efecto de embargo de armas", ha razonado el diputado.

De esta forma, su posición es que debe quedar "negro sobre blanco" cuáles son los supuestos de seguridad nacional y regularse esta cláusula a un periodo "muy limitado en el tiempo", en caso de que no se hubiesen encontrado alternativas a productos sustitutivos desde que comenzó la "brutal" operación de "castigo y genocidio" de Israel en Gaza.

El dirigente de IU ha afirmado que la información que manejan es que en el mercado internacional hay "sustitutivos de todo tipo de productos" que ahora fábrica la "industria de la muerte de Israel". Por tanto, debe acotarse temporalmente ese criterio de excepcionalidad del decreto de embargo.