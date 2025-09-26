Espana agencias

IU coincide con Turull y ve "vergonzosas" las exenciones fiscales de Moreno a gimnasios mientras "recorta en sanidad"

El portavoz de Izquierda Unida y diputado de Sumar, Enrique Santiago, ha respaldado este viernes las críticas del secretario general de Junts, Jordi Turull, contra el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno Bonilla, al considerar "vergonzosas" las deducciones fiscales para los dueños de perros o usuarios de gimnasios.

"Es una vergüenza que el señor Moreno Bonilla haya entrado en campaña electoral a la vez que recorta los servicios sanitarios y los servicios educativos, que están en una precariedad absoluta en Andalucía", ha afirmado Santiago en una rueda de prensa en el Congreso preguntado por las declaraciones de Turull, que acusó a Andalucía de pagar estas subvenciones "con el dinero de los catalanes".

El político comunista ha asegurado que comparte la opinión de Turull y ha criticado que a la Junta de Andalucía "se le ocurra dar exenciones fiscales a los gimnasios o a cuestiones que realmente no son las que garantizan el bienestar de la ciudadanía".

Según ha señalado, la sanidad pública andaluza "tiene unas listas de espera inaceptables" y en verano "se llegan a cerrar incluso consultorios médicos", lo que a su juicio "empeora de forma grave la atención sanitaria".

"Nos parece de vergüenza ajena que en vez de reforzarse la sanidad pública andaluza se den exenciones fiscales a gimnasios o centros de fitness, que no son una necesidad básica para las familias andaluzas", ha remachado.

