Espana agencias

El secretario de Estado de Política Territorial pide las autonomías "responsabilidad" con los menores migrantes

Por Newsroom Infobae

Guardar

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que, con "la colaboración" del Gobierno central, participen "en ese ejercicio de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos" con el acogimiento de menores migrantes.

A preguntas de los periodistas, con motivo de su visita a la Real Academia Galega (RAG), ha comparado la situación de los que llegan de países como Mali o Senegal con los que lo hicieron desde Ucrania.

"La única diferencia el color de la piel, cuando vinieron de Ucrania nadie puso ningún problema y todas las administraciones ayudaron con recursos, con centros".

"Por qué esos niños son diferentes si huyen de Mali o Senegal", ha planteado para trasladar la "colaboración del Gobierno con las autonomías" y pedir a estas que sean "solidarias con Canarias, Ceuta y Melilla". "Y que defiendan los derechos humanos de los niños y niñas", ha insistido.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno andaluz replica a Turull que el dinero de los andaluces se fue a pagar "la fiesta indepe" de Puigdemont

El Gobierno andaluz replica a

Margarita Robles visita el Hospital General de la Defensa en Zaragoza, que amplía sus capacidades en Rehabilitación

Margarita Robles visita el Hospital

Educación dice que ningún centro vasco ha puesto en cuestión el contenido del programa extraescolar de cultura marroquí

Educación dice que ningún centro

El TS avala la condena a seis militares por el acoso a una compañera "por ser mujer": "No me extraña que las maten"

El TS avala la condena

Un guardia civil imputado defiende que investigó y no colaboró con el presunto fraude de hidrocarburos del 'caso Gaslow'

Un guardia civil imputado defiende
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Susana Capdevila, especialista en derecho

Susana Capdevila, especialista en derecho familiar, sobre hablar con los jueces: “Cada vez son menos receptivos”

“Deja de conducir en tirantes”: la advertencia de un influencer después de tener un accidente

Así son los cuatro helicópteros de Airbus que reforzarán al Ejército a cambio de más de 2000 millones de euros

El Gobierno concede 4.000 millones de euros en préstamos a Indra y Airbus para avances en el avión de combate europeo y nuevas aeronaves

Así puedes configurar el GPS para no perderte en el túnel de la M-30

ECONOMÍA

Estos son los resultados ganadores

Estos son los resultados ganadores del Sorteo 3 de Super Once del 26 septiembre

Sorteo 3 de la Triplex de la Once: comprueba los resultados de hoy

Conoce cuáles son las mejores horas del día para usar la luz en España

Los números que dieron fortuna a los nuevos ganadores de Super Once

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 26 septiembre

DEPORTES

El español Carlos Soria se

El español Carlos Soria se convierte en la persona de más edad en escalar un 8.000

Ibai Llanos le tira cinco penaltis a Joan García y los dos alucinan con lo que ocurre: “No tengo palabras”

Sergio Busquets anuncia su retirada del fútbol: “Viví momentos que jamás olvidaré”

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición