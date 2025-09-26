El secretario de Estado de Política Territorial pide las autonomías "responsabilidad" con los menores migrantes

El secretario de Estado de Política Territorial, Arcadi España, ha hecho un llamamiento a las comunidades autónomas para que, con "la colaboración" del Gobierno central, participen "en ese ejercicio de responsabilidad y de respeto a los derechos humanos" con el acogimiento de menores migrantes.

A preguntas de los periodistas, con motivo de su visita a la Real Academia Galega (RAG), ha comparado la situación de los que llegan de países como Mali o Senegal con los que lo hicieron desde Ucrania.

"La única diferencia el color de la piel, cuando vinieron de Ucrania nadie puso ningún problema y todas las administraciones ayudaron con recursos, con centros".

"Por qué esos niños son diferentes si huyen de Mali o Senegal", ha planteado para trasladar la "colaboración del Gobierno con las autonomías" y pedir a estas que sean "solidarias con Canarias, Ceuta y Melilla". "Y que defiendan los derechos humanos de los niños y niñas", ha insistido.