El presidente de la Audiencia de Valencia advierte de que vigilará los intentos de incidir en la causa de la dana

Por Newsroom Infobae

El nuevo presidente de la Audiencia Provincial de Valencia, José Manuel Ortega, ha reivindicado este viernes que hay que garantizar que "la tragedia" de la dana, que causó 229 víctimas mortales "no se traduzca en una justicia más lenta" y ha advertido de que, aunque la crítica a la actuación judicial es "legítima", vigilará los casos en que esta crítica legítima "se vea suplantada por intentos burdos de incidir en la actividad judicial".

Así lo ha señalado en su discurso de toma de posesión celebrado este viernes en la Ciudad de la Justicia en un acto previo a la Apertura del Año Judicial.

En ese sentido, ha recalcado que es "indispensable dejar actuar a los Juzgados competentes en los procesos en marcha para depurar las responsabilidades en las que pudieran haberse incurrido desde las administraciones públicas" y ha expuesto que aunque la crítica es "legítima", cuando "persigue fines espurios, crear climas de acoso a los jueces por el simple desempeño de su función con independencia y desde el escrupuloso respeto a las normas y los procedimientos, excede de los anchos límites de lo admisible".

Por ello, ha recalcado: "Trabajaré por la mejora de la respuesta judicial desde el conocimiento de nuestros fallos, de nuestras limitaciones", pero "estaré atento estaré atento para señalar aquellas ocasiones en las que la crítica legítima se vea suplantada por intentos burdos de incidir en la actividad judicial mediante estrategias distractoras, hiperbólicas o desleales". En ese sentido, en su discurso ha comprometido a invertir "su tiempo, conocimiento y energía" a defender "la independencia judicial".

El presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, Manuel Baeza, tras feliictarlo, le ha trasladado "el apoyo y plena disposición" de la Presidencia a "colaborar en todo lo que contribuya al mejor servicio de la justicia y con ello al bien de los ciudadanos de la Comunitat Valenciana". "Te deseo los mayores éxitos en tu nueva etapa", le ha señalado.

(Habrá ampliación)

