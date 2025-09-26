El PP reclama por carta a Sánchez que comparezca en el Senado: "Ha venido menos de lo que ha viajado a China"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha anunciado este viernes que ha enviado una carta al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, instándole a comparecer en el Senado, una Cámara a la que, según ha dicho, ha ido menos en este último año de lo que ha viajado a China.

Así lo ha trasladado en una rueda de prensa desde la Cámara Alta, donde ha afeado que el jefe del Ejecutivo no se haya sometido al control parlamentario, todavía más después de la reforma del reglamento del Senado impulsada por el PP y ya en vigor que le obliga a comparecer al menos una vez al mes.

"Sánchez ha ido más veces a China de lo que se ha sometido al control parlamentario", ha criticado García, que ha puesto de manifiesto que la última vez que Sánchez acudió a la Cámara Alta fue el 12 de marzo de 2024.

"Ha hecho del incumplimiento y de la mentira su costumbre, y de la ausencia de la rendición de cuentas su forma de gobernar", ha espetado.