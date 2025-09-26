Espana agencias

El juzgado de la dana notifica a Mazón el auto en el que le ofrece declarar voluntariamente

Por Newsroom Infobae

La jueza de Catarroja (Valencia) que investiga la gestión de la dana ha unido a las actuaciones la notificación al 'president' de la Generalitat, Carlos Mazón, del auto dictado el pasado 11 de septiembre en el que la magistrada le ofrece la posibilidad de declarar de forma voluntaria.

Así se desprende de una diligencia de ordenación, datada este viernes y consultada por Europa Press, en la que el letrado de la administración de justicia constata que se ha recibido exhorto cumplimentado dirigido a notificar el auto de 11 de septiembre de 2025 a Carlos Mazón con carácter positivo el 19 de septiembre, por lo que se une a las actuaciones.

En el mismo escrito, se da cuenta de la recepción de la notificación de oficio de 22 de septiembre dirigido a la radiotelevisión pública valenciana À Punt, también con resultado positivo.

El pasado 11 de septiembre, la jueza de Catarroja emitió un auto en el que acordaba incorporar al procedimiento la carta abierta de la periodista Maribel Vilaplana, que comió el 29 de octubre con el 'president' y reiteraba al jefe del Consell la posibilidad de comparecer voluntariamente en el procedimiento para declarar como investigado.

Aunque la instructora aceptó la incorporación de la carta como documental en la causa, rechazó llamar a la periodista a declarar como testigo porque esto implicaría "un acto directo de investigación del propio president de la Generalitat".

En este sentido, reiteraba lo ya expuesto en otro auto del pasado mes de marzo: existe la posibilidad de que el 'president' declare como investigado o querellado --es aforado-- pero únicamente de forma voluntaria si lo solicita. La jueza acordaba poner en conocimiento del 'president' esta resolución.

