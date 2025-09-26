Espana agencias

El Gobierno andaluz replica a Turull que el dinero de los andaluces se fue a pagar "la fiesta indepe" de Puigdemont

Por Newsroom Infobae

El consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, ha replicado las críticas secretario general de Junts, Jordi Turull, a las nuevas deducciones ficales en la comunidad que el "dinero de los andaluces fue a pagar" la "fiesta indepe", en alusión al referéndum ilegal del 1-O, y al "chalé a Puigdemont en Waterloo".

Nieto se ha expresado en este tono en respuesta a las declaraciones de Turull, quien en una entrevista en TVE en Cataluña ha asegurado que "con los dineros de los catalanes, los andaluces te subvencionan el gimnasio y que puedas tener un perro de compañía", para remachar esta reflexión de que "eso es la perversión número uno".

En declaraciones a Canal Sur Televisión, recogidas por Europa Press, el consejero andaluz ha reclamado que "lecciones ninguna" sobre el uso del dinero público ante las críticas de Junts por las deducciones fiscales que el Gobierno quiere ofertar con la aprobación del Presupuesto de Andalucía de 2026.

"Los andaluces tenemos que seguir trabajando por ser líderes también en materia económica", ha proclamado Nieto, quien ha reivindicado que el Gobierno andaluz está decidido a "a seguir ayudando fiscalmente a las personas que tengan una mascota o que tengan la decisión de ir a un gimnasio", que son dos de las tres desgravaciones en la cuota autonómica del Impuesto de la Renta de las Personas Físicas (IRPF) de 2025 que el Gobierno andaluz quiere activar.

VA A MEJORAR LA SALUD Y PERMITIRÁ REBAJAR EL GASTO SANITARIO

Nieto ha defendido que una bonificación como los 100 euros en la cuota autonómica del IRPF por deducción del gasto en gimnasio o de inscripción en actividades deportivas federadas "eso le va a repercutir en mejor salud y nos va a rebajar el gasto sanitario".

Las desgravaciones anunciadas esta semana por la Junta de Andalucía son los gastos veterinarios de los propietarios de animales de compañía, la cuota anual del gimnasio y de la práctica de actividades deportivas federadas, que en ambos casos será una deducción de 100 euros como cantidad máxima para deducir en la cuota autonómica del IRPF, y 1.200 euros de los gastos anuales por alquiler de vivienda para menores de 35 años y mayores de 65 años con unos ingresos anuales de hasta 25.000 euros, cantidad que será de 1.500 euros para las personas con discapacidad.

EXIGE AL INDEPENDENTISMO DEJAR A LOS ANDALUCES "TRANQUILOS"

"Lo que tenga que decir el independentismo que lo haga con su argumento y que deje a los andaluces tranquilos", ha demandado el consejero de Justicia.

Otra reflexión que ha hecho Nieto es advertir a la población andaluza para que "ninguno confunda al independentismo con los catalanes" al esgrimir la idea de que "el independentismo los toma de rehén, siempre lo usa para justificar lo injustificable", en referencia a los catalanes, para redundar en el argumento de que los dirigentes catalanes independentistas "hace mucho tiempo que perdió la cabeza", además de sostener que "nunca tuvo valores democráticos dentro de su planteamiento político y utiliza todo lo que le venga bien".

El consejero de Justicia ha considerado que en un ámbito como es la financiación autonómica, que ha calificado de "tan sensible", se haya propiciado que "el independentismo catalán, Esquerra Republicana, es el culpable, junto al PSOE de Zapatero de tener el modelo que se aprobó en 2009 y que nos quita 1.500 millones de euros cada año, que eso sí que es una sangría, ese sí que es dinero de los andaluces que no sabemos dónde va, pero no lo podemos emplear en hospitales, ni en colegios ni en dependencia".

