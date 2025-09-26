Espana agencias

El buque 'Furor' zarpa desde Cartagena para apoyar a la flotilla que se dirige a Gaza

Por Newsroom Infobae

El buque de acción marítima 'Furor' ha zarpado en la noche de este jueves desde el puerto de Cartagena, en Murcia, rumbo a prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria y que lleva a bordo a varios ciudadanos españoles, según han informado fuentes de la Armada a Europa Press.

En concreto, el buque salió desde el puerto de Cartagena entorno a las 22.30 horas de este jueves, y prevé alcanzar a la flotilla en aproximadamente cuatro días. En estos momentos, la Global Sumud Flotilla se encuentra en la isla griega de Greta.

El 'Furor' es un patrullero oceánico de la Clase "Meteoro", construido por Navantia y entregado a la Armada en enero de 2019. Cuenta con una dotación de medio centenar de personas y a bordo porta un cañón Oto Melara 3 pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 25 mm.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció el miércoles desde Nueva York que el Gobierno iba a enviar un buque de la Armada "con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate".

Aunque Sánchez señaló que el buque partiría este mismo jueves desde Cartagena, las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que se estaban haciendo todos los preparativos a bordo y se estaba procediendo a la carga de combustible, alimentos y demás material necesario, lo que retrasó la salida hasta la última hora de este jueves.

El objetivo, según explicó el presidente, que admitió preocupación en el Gobierno ante las advertencias y acusaciones lanzadas contra la flotilla por parte de Israel y los ataques sufridos denunciados por la iniciativa, es protegerlos en caso de que haya alguna dificultad y que puedan ser rescatados tanto los españoles que viajan a bordo como los integrantes de los 45 países que participan. "Esperemos que no suceda", confió.

