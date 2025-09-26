Bolaños dice que "mientras en el PP manden Aznar, Ayuso y Abascal" ve difícil "la humanidad" ante el genocidio en Gaza

Espana agencias

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que, "mientras en el PP manden Aznar, Ayuso y Abascal" ve difícil que se produzca "la humanidad" para denunciar el genocidio de Israel en Gaza.

Bolaños ha realizado estas manifestaciones en Bilbao antes de acudir a la apertura del Año Judicial 2025-2026 en la Subdelegación de Gobierno en Vizcaya, donde se ha referido a la situación en Gaza y a la posición del PP ante el "genocidio" de Israel contra el pueblo palestino.

Al respecto, ante el hecho de que algunos representantes del PP como el presidente de Andalucía, Juanma Moreno, hayan reconocido el "genocidio" en Gaza, Félix Bolaños ha indicado que empieza a haber dirigentes populares que le piden al líder del partido, Alberto Núñez Feijóo, "humanidad y que llame genocidio al genocidio". "Pero mientras en el PP manden Aznar, Ayuso y Abascal, me temo que esa humanidad será difícil", ha remarcado.

También ha hecho referencia al hecho de que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, haya evitado sobrevolar España y Francia en su ruta a EEUU y el ministro de la Presidencia se ha limitado a señalar que "el mundo entero sólo espera una cosa del gobierno de Netanyahu, y es que pare el genocidio inmediatamente".

En relación a Israel y a los contratos que tiene la empresa CAF en este país con los que, a juicio de la compañía, no está vulnerando derechos, Bolaños ha recordado que acaban de aprobar el Real Decreto Ley 10/2025 que establece un embargo de comercio y de armas con Israel, según ha precisado, "a todo el material que tenga que ver con la defensa y con el doble uso".

Tras señalar que no puede responder a una pregunta concreta que se refiere a una empresa particular, ha insistido en que ese Real Decreto-Ley regula lo que es material de defensa y material de doble uso.

"Por tanto la decisión que se adopte será conforme a derecho, conforme a ese Real Decreto-Ley, y creo que no debo ni puedo entrar en unas circunstancias muy concretas de una empresa particular", ha manifestado.

FLOTILLA

Por otra parte, en relación a que un buque de la Armada escolte la flotilla de la libertad que se dirige a Gaza, ha explicado que esa flotilla está intentando --"lo que estamos haciendo muchos"-- presionar al gobierno de Israel para que "termine con el exterminio de la población palestina y de personas inocentes que están muriendo en el ataque que hace Israel a Palestina, sobre todo a Gaza".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha destacado que la flotilla lleva ciudadanos españoles y, "como lleva ciudadanos españoles", le van a dar "la asistencia consular que necesiten, si es que es precisa".

Ha añadido que el buque que ha enviado al Gobierno se encargará no solo de la escolta de la flotilla sino también del salvamento y el rescate".

Según ha precisado Bolaños, la misión que lleva el buque de se ha enviado es de "salvamento y rescate" y también para proteger a los ciudadanos españoles que van en esa flotilla "defendiendo una causa justa", la de acabar con el genocidio en Palestina.

Bolaños ha indicado que no era necesario que esa decisión de enviar el buque de la Armada pasara por el Parlamento y ha señalado que ha correspondido al Gobierno.

Y yo creo que, además, en el Parlamento, que se debaten multitud de cuestiones, creo que la posición de los grupos parlamentarios es bastante conocida, pero, en concreto, para tomar esta decisión no es necesario", ha añadido.

Cuestionado por el posible riesgo para el buque por escoltar la flotilla, Bolaños ha respondido que lo envían "precisamente para proteger a los ciudadanos que van en la flotilla".

"Desde luego, pretendemos como gobierno darles, en su caso, toda la protección que esté en nuestra mano, que ha de ser asistencia consular, en primer lugar, y también, en su caso, esperemos que no, el salvamento y el rescate que sea necesario", ha agregado.

En todo caso, espera que "la cosa no llegue hasta ese punto" y que los ciudadanos españoles que estén en esa flotilla con una causa justa, "que es defender a la población civil palestina", sepan que el Gobierno de España "les está protegiendo en todo lo que está en su mano".

