Bolaños dice que, con el discurso "claramente xenófobo" del PP, Feijóo se sitúa "como el número dos de Abascal"

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha afirmado que el PP, con su discurso "claramente xenófobo", es hoy "una mera sucursal del Vox" y su líder, Alberto Núñez Feijóo, "el número dos de Abascal".

Bolaños ha realizado estas manifestaciones en la Subdelegación de Gobierno en Vizcaya, antes de acudir a la apertura del Año Judicial 2025-2026 en Bilbao, donde se ha referido a las declaraciones del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que abogaba, en materia de inmigración por dar prioridad a la llegada de personas de países "culturalmente cercanos".

El ministro de la Presidencia ha denunciado los discursos "claramente xenófobos que está llevando a cabo el PP". En este sentido, ha asegurado que, "lamentablemente, el señor Feijóo es hoy el número dos del señor Abascal y el Partido Popular una mera sucursal de Vox".