Bolaños acudirá el lunes en Albacete al acto conmemorativo del inicio del Año Judicial en el TSJCM

Tras la celebración en el Tribunal Supremo del tradicional Acto de Apertura de Tribunales con motivo del inicio del Año Judicial en toda España, el próximo lunes, 29 de septiembre, el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha celebrará el Acto Conmemorativo del Inicio del Año Judicial en la región.

Se trata de una celebración solemne que une en sede judicial a magistrados togados de todo el territorio y a una amplia representación de la sociedad y las instituciones castellanomanchega, ha informado el TSJCM en nota de prensa.

El acto será presidido por la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, María Pilar Astray Chacón, quien llevará a cabo una intervención. Lo hará también el fiscal superior de Castilla-La Mancha, Emilio Fernández García.

En el mismo acto se procederá a la toma de posesión de Francisco Antonio Bellón Molina como magistrado de la Sala de lo Civil y Penal del TSJCM. Está prevista la presencia de los Vocales del CGPJ José Eduardo Martínez Mediavilla y Luis Martín Contreras, así como de miembros de la Sala de Gobierno del TSJCM, entre ellos los presidentes de las Audiencias Provinciales de Albacete, Ciudad Real, Cuenca y Toledo.

Asimismo, han confirmado su asistencia el Ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños García, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, la Delegada del Gobierno, Milagros Tolón, el alcalde de Albacete, Manuel Serrano, y el secretario de Estado de Justicia, Manuel Olmedo, entre otras autoridades.

El acto se celebrará a partir de las 12.30 horas del mediodía en el Salón de Plenos del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, sito en la 1a planta del Palacio de Justicia de Albacete (C/ San Agustín, 1).