Alicia García (PP) evita hablar de "genocidio" y denuncia la "masacre" en Gaza: "No voy a entrar en semánticas"

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha evitado pronunciar la palabra "genocidio" para describir la situación que se está viviendo en Gaza, como sí que han hecho algunos 'barones' del PP, aunque sí que ha denunciado una "masacre intolerable" en Oriente Próximo.

"No voy a entrar en semánticas", ha precisado Alicia García en una rueda de prensa desde el Senado después de que algunos líderes territoriales del PP hayan hablado directamente de "genocidio" en la Franja de Gaza.

Sin embargo, la portavoz del PP en el Senado ha repetido en varias ocasiones que lo que está ocurriendo en Israel es una "masacre", donde se vislumbran "imágenes crueles, hambruna y asesinatos".

"Es una masacre que es intolerable, estamos al lado de las víctimas, de todas las víctimas y de ese sufrimiento que estamos viendo cada día en las imágenes, que no solo son imágenes, es dolor, es mucho daño a la población de Gaza", ha añadido.

ACUSA A SÁNCHEZ DE UTILIZAR GAZA POR LA CORRUPCIÓN

No obstante, ha acusado al Gobierno de Pedro Sánchez de utilizar este asunto como un "instrumento político", más allá del "dolor inmenso" que está causando esta "barbarie": "No comparto que el presidente del Gobierno utilice Gaza cuando tiene cerca la corrupción o cuando hay una noticia que le afecta directamente sobre este tema".

Sobre las palabras del Rey Felipe VI, en las que imploraba a Israel a que detuviera la "masacre", Alicia García cree que su discurso fue "completo" y que habló desde "el respeto más absoluto a todo lo que supone esta gran masacre".

En concreto, Felipe VI pidió ante la ONU que cese la "masacre" en Gaza y reprochó al Gobierno de Benjamin Netanyahu lo que está haciendo en la Franja, asegurando que son actos "aberrantes". Además, condenó el "execrable terrorismo" de Hamás.

