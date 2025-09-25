Zapatero responde a Page: "Es absurdo creer que los millones de catalanes que apoyaron el 'procés' sean extrema derecha"

El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero, interlocutor del Gobierno de coalición con el líder de Junts, Carles Puigdemont, ha afirmado este jueves que es "completamente surrealista y absurdo" considerar de extrema derecha a los "dos millones" de catalanes que apoyaron el proceso soberanista.

Así ha respondido Zapatero, tras participar en el encuentro 'China-Europe. Talent Forum', preguntado por los periodistas sobre las recientes declaraciones del presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, de que alguien progresista no debería pactar con la "extrema derecha independentista".

El expresidente ha indicado que "no sabe a quién se refiere" y que no se ha dado por aludido por estas palabras de Page, con el que habló hace unos días.

Zapatero ha insistido en que "imaginar que los cientos de miles y los dos millones de catalanes que en su día apoyaron el proceso son de extrema derecha es completamente surrealista y absurdo". Y ha agregado: "Sabemos muy bien la delimitación de la extrema derecha que hay en este país y en el mundo".

En este punto, el exmandatario socialista ha remarcado que el auge de la ultraderecha se explica por la influencia internacional de líderes como el expresidente estadounidense, Donald Trump. "Ahora, bueno, tienen un momento en el que están excitados por el 'trumpismo', porque nada pasaría si el 'trumpismo' no estuviera ahí como está, aunque creo que va a ser también un periodo breve de la historia política de las relaciones internacionales", ha apostillado.