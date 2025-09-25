Pilar Alegría defiende que las víctimas de violencia de género "estuvieron en todo momento protegidas"

La portavoz del Gobierno de España, ministra de Educación, FP y Deportes y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, considera que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha dado ya "sobradas explicaciones" sobre los fallos de las pulseras de control de maltratados y ha insistido en que las mujeres víctimas de violencia de género "estuvieron en todo momento protegidas".

Alegría ha respondido así a preguntas de los medios de comunicación en los pasillos del Palacio de la Aljafería, donde ha asistido a la segunda jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad.

En su intervención, la portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez ha circunscrito los fallos conocidos a la migración de los datos de los meses de noviembre y diciembre de 2024, pero ha sostenido que "las mujeres han estado siempre protegidas, 24 horas al día, 7 días a la semana".