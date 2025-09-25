Espana agencias

Pilar Alegría critica que las propuestas de Azcón son "el conjunto vacío" y le acusa de "cero gestión" en dos años

La portavoz del Gobierno de España, ministra de Educación y secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, ha afirmado este jueves que las propuestas del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, durante su discurso en el debate sobre el estado de la Comunidad son el "conjunto vacío" y le ha reprochado la "cero gestión" de su Ejecutivo en los dos primeros años de mandato en los que "ha vivido de las rentas" del Gobierno de Lambán.

Alegría ha dicho ante los medios de comunicación que Azcón es un presidente "que ni está ni se le espera" y le aprecia "incómodo" en la tarea de gobernar Aragón. En contraposición, ha afeado al mandatario autonómico que se maneja mucho mejor "haciendo confrontación al Gobierno de España, al PSOE y, "de manera constante y obsesiva" a ella, ha añadido.

Así, ha considerado que ese desempeño del Ejecutivo autonómico "va en contra del 99% de los aragoneses que son clase media y clase trabajadora". En concreto, ha puesto como ejemplo las familias que escolarizan a sus hijos y a sus hijas en la escuela pública, y quienes utilizan la sanidad pública.

Precisamente en materia sanitaria y como prueba de ese "vivir de las rentas" que le reprocha, Alegría ha desmerecido la relevancia del anuncio del nuevo hospital Royo Villanova, una infraestructura "que llevaba el PSOE en su programa electoral y el propio Lambán anunció en 2023", según ha recordado.

"MAQUINARIA ENGRASADA" ANTE UN POSIBLE ADELANTO ELECTORAL

Además, ha criticado la medida de concertar el Bachillerato en Aragón por resultar una medida "segregadora", especialmente con las familias que siguen necesitando un mayor número de plazas públicas, así como el anuncio de la gratuidad de la etapa 0-3 años, "cuando está cerrando esas aulas de tres años y lo que debería hacer es ampliar esa gratuidad en las escuelas públicas, cubriendo hasta los dos años", ha defendido.

En ese sentido, Alegría ha reivindicado que todas las plazas públicas que se han puesto en marcha en la etapa de 0 a 3 años "han sido gracias a los 22 millones de euros de fondos europeos que le han llegado en nombre del Gobierno de España. Pero con el presupuesto suyo, cero pelotero", ha reprochado.

Por todo ello, ha planteado que su partido está "perfectamente engrasado" y preparado para recuperar el poder y liberar así a Azcón de la "incomodidad" de gestionar: "Puede estar tranquilo, que en el año 2027 le devolveremos a su hábitat natural, que es a la oposición", le ha dirigido.

Y sobre un posible adelanto electoral en caso de que el PP no encuentre los apoyos suficientes para sacar adelante los presupuestos de 2026, Pilar Alegría ha recordado la medida anunciada por el líder nacional del PP; Alberto Núñez Feijóo, de convocar elecciones en caso de acumular dos prórrogas presupuestarias.

"Si el señor Azcón hace caso a lo que su líder de filas ha trasladado, él verá si tiene esa capacidad o no para aprobar los presupuestos de este ejercicio, pero la respuesta por parte del Partido Socialista es que estamos preparados para esas elecciones", ha concluido.

