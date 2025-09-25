Espana agencias

Page dice que pretende ser una "luz encendida" para que la gente no se olvide del PSOE que "la gente anhelaba"

Por Newsroom Infobae

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha asegurado este jueves, ante la situación del PSOE, que pretende ser una "luz encendida" y ha añadido que la época que ahora transita terminará por pasar, de forma "que sea sencillo volver al solar" que ocupaba la formación. "Del solar de la socialdemocracia no me muevo", ha dicho García-Page.

En una entrevista con Antena 3 recogida por Europa Press, abunda García-Page en que a él no solo le duele España sino que le duele su partido, conjugando un "doble dolor"; pero conserva el interés en que "el PSOE vuelva a ser el PSOE", todo ello sin "ambición" a nivel interno.

Tras recordar que lleva muchos años en política, "más que Pedro Sánchez", e insistiendo en que se descarta en carreras por el liderazgo del partido, sí que ha dicho que siempre intentará ayudar "a que España encuentre el camino en el que estábamos antes de que emergieran los grandes populismos".

Ha dicho que siempre votará al PSOE y pedirá el voto para el PSOE, y el día que no lo haga será porque ya no milita en el partido. "Estoy en el PSOE antes que Pedro Sánchez, me resistiré a que me obliguen a irme, es el servicio que le quiero prestar a mi partido", ha espetado.

DICE QUE NO SE MOVERÁ DEL "SOLAR DE LA SOCIALDEMOCRACIA"

"Creo que al mantener una opinión viva de lo que yo creo, intento tener una luz encendida, una especie de alarma de emergencia ante los apagones para que la gente recuerde lo que era el PSOE que la gente anhelaba", ahonda el presidente autonómico.

Tras enfatizar que no se moverá nunca de ese "solar de la socialdemocracia" que queda dentro del PSOE, ha alertado de que si se movieran los pocos que ahí permanecen "quizás el solar, lo venden".

Y eso que es "el solar más respetado", ya que es "el espacio donde se identifica la gente", un entorno en el que se quiere "crecer, crear riqueza y compartirla".

Las declaraciones de Page se han producido poco después de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya asegurado que se presentará a la reelección en los comicios previstos para el año 2027, una situación que, según dijo, ya ha hablado con su familia y el PSOE.

