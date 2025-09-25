Óscar López asegura que el Gobierno "no va a parar" hasta detener el genocidio en Gaza

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, ha afirmado este jueves en Vitoria que el Gobierno de España "no va a parar, en la medida de sus posibilidades" hasta detener el "genocidio" en Gaza.

López, en declaraciones a los medios de comunicación en la capital alavesa, donde ha presentado los principales detalles de la próxima Cumbre Global de la Alianza de Gobierno Abierto, ha defendido, además, el envío del buque de acción marítima 'Furor', desde el Puerto de Cartagena (Murcia), para prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria y que ha sufrido ataques en los últimos días.

Preguntado por si no cree que puede producirse algún incidente por el hecho de que se envíe este buque de la Armada a proteger la flotilla, en la que hay embarcados españoles, ha respondido que el Ejecutivo de España "va a defender a quienes están intentando ayudar a quienes están sufriendo un genocidio".

"No hay incidente internacional comparable a un genocidio. Y, de verdad, créanme que este Gobierno no va a parar, en la medida de sus posibilidades, hasta que lo paremos", ha asegurado.