Espana agencias

Nippon Steel invertirá 255 millones de euros en dos plantas de U.S. Steel en EE.UU.

Por Newsroom Infobae

Guardar

Tokio, 25 sep (EFECOM).- La siderúrgica japonesa Nippon Steel anunció este jueves que invertirá 300 millones de dólares (255 millones de euros) en dos plantas de su recientemente adquirida United States Steel (U.S. Steel), con un proyecto para instalar un reciclador en Pensilvania y otro para ampliar la producción mediante la modernización de una línea en Indiana.

El paquete incluye un proyecto de unos 100 millones de dólares (85 millones de euros) para la construcción de un reciclador de escoria en la planta Edgar Thomson de Braddock (Pensilvania), pendiente de autorización medioambiental, y otro de unos 200 millones (170 millones de euros) para modernizar el tren de laminación en caliente de las instalaciones de Gary Works (Indiana), el mayor complejo de U.S. Steel, dijo la empresa nipona hoy en un cOmunicado

El reciclador permitirá reutilizar subproductos de la fabricación del acero como componentes para cemento, lo que contribuirá a reducir emisiones y desechos, además de generar ingresos adicionales, mientras que la mejora en Gary Works busca optimizar costes y ampliar la oferta de acero para automoción y tuberías de gran grosor.

Estas iniciativas forman parte del compromiso de Nippon Steel de invertir 11.000 millones de dólares (9.367 millones de euros) en la siderúrgica estadounidense, con el objetivo de modernizar sus operaciones, mejorar la eficiencia y reforzar su capacidad de producción en segmentos estratégicos.

Nippon Steel completó en junio de 2025 la adquisición de United States Steel por unos 14.900 millones de dólares (12.688 millones de euros), en una operación que supuso la integración de uno de los emblemas industriales estadounidenses en el grupo japonés.

La siderúrgica nipona mantuvo el nombre y la sede de U.S. Steel en Pittsburgh, pero convirtió a la compañía en una filial estratégica para reforzar su presencia en el mayor mercado mundial del acero. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Gobierno de Perú confirma que financiará los gastos de capital de la endeudada Petroperú

Infobae

Li Qiang pide a la UE evitar la “politización” económica en su reunión con Von der Leyen

Infobae

Argentina restablece los derechos de exportación para el agro tras quitarlos por tres días

Infobae

Sánchez reitera el compromiso para alcanzar una reducción de emisiones del 90% en 2040: "Debemos seguir avanzando"

Sánchez reitera el compromiso para

Díaz celebra como "un orgullo" el envío de un buque de la Armada para asistir a la flotilla a Gaza: "La presión sirve"

Díaz celebra como "un orgullo"
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Interior licitará un nuevo contrato

Interior licitará un nuevo contrato para las pulseras que controlan a los presos: el actual sistema es de una tecnológica israelí

Pedro Sánchez defiende la inocencia de David Sánchez y Begoña Gómez desde la ONU: “Mi hermano y mi mujer son inocentes”

Pedro Sánchez anuncia el envío de un buque desde Cartagena “por si fuera necesario asistir a la flotilla” con ayuda humanitaria para Gaza

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

ECONOMÍA

¿Por qué el PIB de

¿Por qué el PIB de tu país sigue creciendo y tú vives cada vez peor? Las limitaciones del indicador que supuestamente mide el crecimiento de las naciones

Resultados de la lotería 6/49: ganadores y números premiados

Juan Manuel Lorente, abogado, explica cómo debes proceder si te despiden: “En persona se dicen cosas que no se deben”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 5

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner