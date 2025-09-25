Narbona recuerda que el PSOE tiene primarias para la Moncloa y que podría haber alternativas a Sánchez para 2027

La presidenta del PSOE, Cristina Narbona, ha recordado este jueves que el PSOE elige a sus candidatos electorales a través del procedimiento de primarias y que podría haber candidatos alternativos a Pedro Sánchez para 2027.

Así ha respondido Narbona, en los pasillos del Congreso, al ser preguntada por la voluntad de Sánchez de presentarse a la reelección en 2027, como así lo ha expresado en una entrevista al portal estadounidense Bloomberg.

La presidenta de los socialistas ha destacado que el jefe del Ejecutivo ha trasladado al partido en los últimos tiempos su disponibilidad y sus ganas de seguir gobernando. "Eso no es ningún misterio", ha apostillado Narbona.

AHORA LA MILITANCIA ESTÁ CON SÁNCHEZ

Ahora bien, ha recalcado que la elección de un candidato electoral tiene sus trámites y todavía el PSOE no está en ese momento, pero, en todo caso, ha aclarado que, cuando llegue, podría haber "otras" personas que quieran presentarse su opción al proceso de primarias. "Las alternativas son siempre posibles", ha insistido Narbona, quien sostiene que a día de hoy la militancia está con Sánchez.

En este punto se le ha preguntado si habría que acotar a ocho años los mandatos de presidentes, como el propio Sánchez sugirió en 2014, si bien Narbona se ha limitado a responder que no hay una limitación de mandatos ni en el PSOE ni en ningún otro partido.