Espana agencias

Marlaska ve "satisfactorio" que Sánchez se presente a la reelección y no desaproveche la ocasión cuando "hay proyecto"

Por Newsroom Infobae

Guardar

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, considera satisfactorio que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya anunciado que se presentará a la reelección porque considera que "no hay que desaprovechar la ocasión" cuando hay "proyecto" y "equipo".

Grande-Marlaska, que ha presidido este jueves los actos de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias, en el Centro Penitenciario de Segovia, se ha referido así al anuncio del presidente del Gobierno de que se presentará a la reelección en los comicios previstos para el año 2027, una situación que ha asegurado que ya ha hablado con su familia y el PSOE.

"Cuando hay un programa, cuando hay un proyecto, cuando hay contenido, cuando hay fuerzas, cuando hay energía, si tienes equipo, evidentemente creo que no hay que desaprovechar la ocasión", ha señalado el ministro del Interior.

En la misma línea, ha asegurado que se sienten "encantados" porque cree que el presidente del Gobierno está haciendo un trabajo que "reconoce todo el mundo", tanto en España como fuera.

"Estamos creciendo económicamente, estamos siendo reconocidos", ha añadido Grande-Marlaska, quien ha apuntado que el crecimiento económico está permitiendo que también se avancen en políticas sociales de todo tipo, en el Estado del Bienestar, tan "importante" para ellos, y siempre con objetivos que tienen que "enfrentar" y ha señalado como uno de los "prioritarios" avanzar en la vivienda, concebida como un "derecho".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Feijóo ve "corrupción sistémica" con Sánchez: "Su esposa está investigada de forma multirreincidente por cinco delitos"

Feijóo ve "corrupción sistémica" con

Díaz no entra a valorar que Sánchez vaya a volver a presentarse y elude aclarar si ella lo hará

Díaz no entra a valorar

Feijóo apuesta por la inmigración de Hispanoamérica y defiende expulsar a los inmigrantes que cometan delitos sexuales

Feijóo apuesta por la inmigración

Bendodo (PP) sobre la intervención del Rey en la ONU: "Representa perfectamente lo que quiere todo el mundo"

Bendodo (PP) sobre la intervención

El Supremo rechaza las denuncias contra el jefe de la UME por su gestión durante la dana

El Supremo rechaza las denuncias
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Madrid activa medidas sanitarias tras

Madrid activa medidas sanitarias tras detectar un foco de gripe aviar en Alcobendas: dos ocas silvestres dieron positivo

¿Te pueden multar en un parking de un centro comercial? Un abogado resuelve la duda

Un agente inmobiliario de lujo cuenta su día a día con clientes millonarios: “La privacidad es una de las bases del sector”

“Este es el único caso en el que no tienes que dejar pasar una ambulancia”: un profesor de autoescuela lo explica

Un alcalde madrileño del PP ficha como asesora a la pareja de otro alcalde amigo también del PP: cobrará 40.089 euros

ECONOMÍA

¿Tu empresa puede controlar el

¿Tu empresa puede controlar el tiempo que pasas en el baño? Un abogado responde

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Un agente inmobiliario de lujo cuenta su día a día con clientes millonarios: “La privacidad es una de las bases del sector”

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz en España este 26 de septiembre

DEPORTES

El ciclista Juan Ayuso ficha

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”