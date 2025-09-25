Juanma Moreno acusa a Vox de estar en la misma "polarización" que Sánchez para lograr "movilización electoral"

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha acusado este jueves a Vox de estar en la misma "polarización" que el jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, para lograr "movilización electoral".

"Polarizar significa dividir en extremos, y en uno extremo está el señor Sánchez y en otro extremo está Vox y polarizan con un solo objetivo, movilización electoral y quitar el gran espacio de la mayoría social, plural, diversa que hay en Andalucía y en España", ha dicho Juanma Moreno al portavoz de Vox en el Parlamento, Manuel Gavira, al que ha advertido, ante el Pleno de la Cámara, de que su partido se "equivoca" con esa posición.

Ha insistido en que Pedro Sánchez se "retroalimenta" de Vox y este partido se "retroalimenta" del presidente del Gobierno. También ha recalcado que Sánchez y Vox sólo están en "dividir" a la sociedad, lo que es un "enorme error y una enorme irresponsabilidad, porque las sociedades, los países, las comunidades y las ciudades solo avanzan si van unidas".

"Ustedes hagan lo que quieran, nosotros vamos a seguir trabajando no por dividir, sino por sumar a toda la sociedad para progresar y para tener un futuro mejor", ha dicho Juanma Moreno a Gavira en la sesión de control del Pleno del Parlamento.

"Los ciudadanos cada vez tienen más claro que la polarización que usted tanto defiende es la misma polarización que defiende el señor Sánchez", ha trasladado al portavoz de Vox.

Durante su intervención, Juanma Moreno se ha referido a los "cambios" que se han producido en Andalucía desde que el PP-A llegó a la Junta, como el hecho de que ya van 30 meses consecutivos "liderando en España el descenso interanual del paro en términos absolutos", de manera que en la comunidad, la tasa de paro "ha descendido por debajo del 15%", casi seis puntos y medio menos de la que había en el año 2018.

"Hay cosas en las que hemos avanzado más rápido y otras en las que hemos avanzado más lento, pero lo que no cabe duda, y tampoco le cabe duda a la mayoría de los ciudadanos de Andalucía, es que el esfuerzo, el compromiso y el trabajo que está haciendo este Gobierno está contribuyendo a la mejora de Andalucía", ha señalado Juanma Moreno.

"Le ha fichado Yolanda Díaz (vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo), eso está claro", ha replicado acto seguido Manuel Gavira al presidente de la Junta por los datos sobre el empleo que ha ofrecido.

VOX: "VAMOS A POLARIZAR MUCHO, NO LO DUDE"

"Nosotros nos hemos propuesto que de aquí a que acabe la legislatura, le vamos a decir Andalucía las políticas que comparten ustedes con los socialistas y cuyas víctimas son los andaluces", ha advertido a Juanma Moreno.

Gavira ha indicado que en Andalucía y España "no nacen niños" y PSOE y PP "quieren llenar Andalucía y España de moros", mientras que la única "preocupación" de Juanma Moreno es que Pedro Sánchez le dé la financiación suficiente para afrontar la llegada de migrantes. "Si Sánchez le da a usted la financiación, lo va a recibir con los brazos abiertos y con su pedazo de corazón", ha dicho a Moreno.

"Vamos a polarizar y mucho, no lo dude usted, porque polarizar, señor Moreno, es recordar, polarizar es no olvidar y polarizar es denunciar las consecuencias de las políticas que practican ustedes, los populares, en connivencia con los socialistas", ha advertido el portavoz de Vox.