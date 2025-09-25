Espana agencias

Irene Montero y Mélenchon se reúnen para estrechar lazos entre Podemos y la Francia Insumisa

Por Newsroom Infobae

Guardar

La eurodiputada y 'número dos' de Podemos, Irene Montero, se ha reunido este jueves en Madrid con el líder de la Francia Insumisa, Jean-Luc Mélenchon, para estrechar lazos entre las dos formaciones y elevar la presión contra Israel para acabar con el "genocidio" en Gaza.

Podemos y Francia Insumisa impulsaron junto con el Bloco portugués y otros partidos de la izquierda europea el nuevo partido europeo la 'Alianza Europea de Izquierdas por los Pueblos y el Planeta' (ELA, por sus siglas en inglés), como una opción alternativa al Partido de la Izquierda Europea (donde se referencia por ejemplo IU).

También comparten espacio en el grupo 'The Left' en el Parlamento Europeo, del que la exministra de Igualdad es vicepresidenta.

Según ha informado la formación morada, la también secretaria política de Podemos y Mélenchon han abordado la situación política a nivel internacional y en sus respectivos países, con la voluntad de ahondar en la colaboración entre ambas formaciones.

Montero y Mélenchon han conversado también sobre "la necesidad de plantar cara desde las instituciones y en las calles" a las políticas de la Comisión Europea, revertir el plan de rearme europeo, con el riesgo de "futuros recortes" en los países de la UE, y promover la "ruptura total política y comercial entre Bruselas e Israel" son objetivos con los que han sintonizado ambos dirigentes.

Podemos y la Francia Insumisa también comparten que "la izquierda europea debe fortalecerse para terminar con los vetos a su acceso a los órganos de poder en sus respectivos países".

Por último, la secretaria política de Podemos ha manifestado su apoyo para la candidatura de Martha Peciña, del Nuevo Frente Popular en el que se integra La Francia Insumisa, en la elección legislativa parcial para los franceses en el extranjero que se celebra en las próximas semanas y que incluye la circunscripción de España.

MÉLENCHON SE REUNIÓ TAMBIÉN CON DÍAZ

Mélenchon se reunió también este miércoles con la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, y la coordinadora general de Sumar, Lara Hernández.

En ese encuentro, según explicaron Díaz y Hernández en las redes sociales, se puso de manifiesto la necesidad de impulsar la paz en Gaza y tejer alianzas en la izquierda para evitar el ascenso de la ultradercha.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Ignacio Garriga (Vox), sobre que Sánchez quiera optar a la reelección: "Su modelo es perpetuarse"

Ignacio Garriga (Vox), sobre que

La AN impone 3 millones de fianza a un imputado por la presunta 'criptoestafa' Kuailian para poder viajar a España

La AN impone 3 millones

Saiz se muestra "tranquila" frente a quien la vincula con el caso Cerdán: "He actuado con la mayor transparencia"

Saiz se muestra "tranquila" frente

Planas afirma sobre el 'caso Begoña Gómez' que "la verdad se abrirá camino", es cuestión de "tiempo y paciencia"

Planas afirma sobre el 'caso

La princesa Leonor visita Navarra por primera vez este viernes y sábado acompañada de los Reyes

La princesa Leonor visita Navarra
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un empleado de Carrefour se

Un empleado de Carrefour se suicidió por la extrema presión a la que estaba sometido: “Es la empresa la que apretó el gatillo”

Facua denuncia a TikTok por publicitar un GPS para “cazar mujeres infieles”

El discurso de Felipe VI en la ONU sobre Gaza levanta ampollas en la ultraderecha: “Es como si lo hubiera abducido Sánchez”

Mapfre contrata a una detective para no pagar a un cliente que se le incendió la furgoneta y le sale mal: la Justicia no ve fraude y le obliga a pagar 5.832 euros

El Parlament de Cataluña propone una ley que relega a Uber y Cabify a un papel residual en Barcelona

ECONOMÍA

Andalucía ampliará las rebajas fiscales

Andalucía ampliará las rebajas fiscales al alquiler para jóvenes, mayores y personas con discapacidad en el Presupuesto 2026

Una asesora del SEPE confirma que conceden el subsidio por desempleo a trabajadores de media jornada que cumplan este requisito

Jaime Higuera, empresario multimillonario a los 22 años: “Enfócate en aportar valor y resolver problemas”

Aumenta el absentismo laboral: 1,56 millones de empleados faltan cada día a su trabajo y el 21,4% no tiene baja médica

Joaquín García, experto en hipotecas, sobre los precios: “La tendencia será un aumento sostenido de precios en grandes ciudades y zonas costeras”

DEPORTES

Una leyenda del Manchester United

Una leyenda del Manchester United habla sobre sus problemas con el alcohol: “Me ponía colirio y comía chicle porque venía de estar bebiendo dos días seguidos”

El fútbol europeo votará si suspender a Israel de la competición

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid