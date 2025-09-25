Espana agencias

Gobierno Vasco hará llegar a la Comisión Antiviolencia el resultado de la investigación de los incidentes en la Vuelta

Por Newsroom Infobae

El consejero de Seguridad, Bingen Zupiria, ha afirmado que se está investigando a varias personas por su presunta participación en tres incidentes contra las normas de convivencia durante la Vuelta ciclista, a su paso por Bilbao el pasado 3 de septiembre, en las protestas contra "el genocidio" de Israel en Palestina, y el resultado de las investigaciones serán remitidas a la Comisión Antiviolencia en el deporte.

En declaraciones de los medios de comunicación antes de la celebración del encuentro del Basque Segurtasun Foroa celebrado en el Museo Artium de Vitoria-Gazteiz, Zupiria ha señalado que se están produciendo a diario en las ciudades y pueblos de Euskadi "la legítima protesta contra el genocidio en Gaza, que es un derecho de expresión" de todos los ciudadanos.

"La Ertzaintza está para garantizar ese derecho a la protesta y a la libertad de expresión, y se están produciendo multitud de movilizaciones y manifestaciones en las que no hay ningún incidente ni se está cuestionando la seguridad y la convivencia", ha añadido.

No obstante, ha recordado que la undécima etapa de la Vuelta, a su paso por Bilbao el pasado 3 de septiembre, fue interrumpida por algunos manifestantes a favor de Palestina y en contra de Israel, que causaron incidentes en sus protestas contra la participación del equipo Israel-Premier Tech en la carrera ciclista.

En este sentido, ha recordado que, en concreto, hubo "tres incidentes que cuestionaban las normas que están establecidas y ponían en riesgo la convivencia y la seguridad". "Están siendo investigadas y, en cuanto finalicemos este análisis o esta investigación, serán puestos en conocimiento de la autoridad competente, que en este caso es el Comité Antiviolencia", ha indicado, para añadir que será este órgano el que tome una decisión sobre la actuación de las personas que participaron en los altercados.

EL GOBIERNO VASCO, "CONTUNDENTE" CONTRA EL GENOCIDIO

Bingen Zupiria ha recordado que la postura del Gobierno Vasco y de las instituciones de Euskadi "ante el genocidio que se está produciendo en Gaza" por el Gobierno de Israel "es contundente, pública y notoria".

"Creo que desde la Ertzaintza y las instituciones se ha hecho un esfuerzo por garantizar el derecho a la libertad de expresión y el derecho de protesta y manifestación. Y lo estamos viendo todos los días, ayer mismo en San Sebastián en torno al Festival de Cine", ha señalado, en referencia a los miles de manifestantes que apoyaron a Palestina por las calles donostiarras, entre ellos representantes del mundo cinematográfico.

En este sentido, ha insistido que, una cosa es que se realicen "protestas legítimas y de forma normalizada, y otra es que pueda haber incidentes concretos que pongan en cuestión la seguridad o la convivencia o las normas establecidas". "Ante eso no podemos mirar a otro lado. Tenemos que registrar esos incidentes que se produzcan y ponerlos en conocimiento de la autoridad correspondiente", ha zanjado.

