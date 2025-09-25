Espana agencias

Feijóo ve "corrupción sistémica" con Sánchez: "Su esposa está investigada de forma multirreincidente por cinco delitos"

Por Newsroom Infobae

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado este jueves la "corrupción sistémica" en torno al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, y le ha avisado de que "no hay cortina de humo capaz de tapar durante mucho tiempo su Gobierno fallido". De hecho, ha afirmado que su esposa, Begoña Gómez, está siendo "investigada de forma multirreincidente por cinco delitos".

En declaraciones a los medios en Formentera, tras reunirse con sindicatos policiales y asociaciones de la Guardia Civil, Feijóo ha subrayado que la situación en la que se encuentra Sánchez, con su mujer "a punto de sentare en el banquillo delante de un jurado popular", es "inadmisible en la Europa democrática" a la que pertenece España.

El líder del PP ha indicado que el juez ha decidido remitir uno de esos delitos --el de malversación-- "a un jurado popular" pero "sigue instruyendo otros cuatro" (corrupción en los negocios, tráfico de influencias, intrusismo profesional y apropiación indebida).

"Parece que desde el punto de vista procesal ya está claro que habrá un juicio sobre uno y veremos qué pasa con los siguientes cuatro", ha manifestado, para insistir en que la esposa del presidente está "investigada de forma multirreincidente".

"SÁNCHEZ HA CONVERTIDO LA POLÍTICA EN UN LODAZAL"

Feijóo ha afirmado que el Gobierno de Pedro Sánchez "ha convertido la política española en un lodazal" y ha añadido que "es muy difícil poder ocuparse de los problemas de los ciudadanos, cuando lo único que le preocupa al gobierno es la agenda judicial".

"Es muy difícil poder ocuparse de los problemas de los ciudadanos cuando vivimos con un Gobierno y un partido que apoya al Gobierno en una situación de corrupción sistémica, cuando buena parte de los servicios públicos están colapsados, cuando hay un descrédito institucional y una caída en la reputación internacional de España y cuando en definitiva hay un abandono de las políticas de Estado", ha afirmado.

Feijóo ha denunciado las "cortinas de humo" de Pedro Sánchez desde la vuelta de las vacaciones de verano, con el "boicot" a Eurovisión o a la Vuelta ciclista por la situación en Gaza. "No hay cortina de humo capaz de tapar durante mucho tiempo el Gobierno fallido de Sánchez", ha resaltado.

PULSERAS ANTIMALTRATO

Además, el presidente del PP se ha referido a los fallos en las pulseras antimaltrato que, a su juicio, ha vuelto a demostrar "la negligencia, la incapacidad y la falta de sensibilidad" del Gobierno con las mujeres y con las víctimas.

Finalmente, ha asegurado que el PP devolverá la seguridad, la convivencia y la prosperidad a España y, cuando se celebren elecciones, llegarán al Gobierno "para implementar soluciones" porque están "preparados".

