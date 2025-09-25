Espana agencias

El PSOE presenta una iniciativa en el Senado para que el PP se posicione contra el "genocidio" en Gaza

Por Newsroom Infobae

Guardar

El PSOE ha registrado una moción en el Senado para que el PP se posicione en contra del "genocidio perpetrado" por el Gobierno de Israel en Gaza y Cisjordania, en la que exige un alto el fuego "incondicional y sostenido" en el territorio y el fin de los "ilegales planes de ocupación y anexión" de Palestina.

En la iniciativa, que se debatirá en la sesión plenaria del próximo miércoles y a la que ha tenido acceso Europa Press, los socialistas instan al Ejecutivo de Benjamin Netanyahu, a través del Gobierno de España, al "inmediato restablecimiento" del derecho internacional y humanitario y al fin del "bloqueo" impuesto en Gaza de la ayuda humanitaria.

El PSOE también condena los atentados de Hamás del 7 de septiembre de 2023 y exhorta al grupo terrorista a liberar a los rehenes que todavía permanecen en su poder "de inmediato e incondicionalmente", a la vez que manifiesta su "pleno apoyo" al reconocimiento del Estado de Palestina y a la legitimidad de la Autoridad Nacional Palestina.

APOYO A LA SOLUCIÓN DE DOS ESTADOS

Remarcan, además, su defensa a la solución de los dos estados "conforme a las resoluciones" de Naciones Unidas y a las fronteras establecidas en 1967, y muestran su respaldo al "liderazgo" del Gobierno de Pedro Sánchez "para contribuir a la paz de Gaza y Cisjordania", como también a las medidas anunciadas por el Ejecutivo para presionar a Israel aprobadas en el Consejo de Ministros, que incluyen el embargo de armas por ley o la prohibición de entrada a España de las personas que participen en el "genocidio".

Es previsible que el PP, que cuenta con mayoría absoluta en la Cámara Alta, tumbe la moción, ya que la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo ha evitado calificar las acciones militares de Israel en la Franja de Gaza como "un genocidio", aunque sí como una "masacre".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Marlaska no acudirá a la conciliación tras la demanda del juez Peinado porque no tiene nada de lo que retractarse

Marlaska no acudirá a la

Los diplomáticos proponen a Albares 10 medidas para mejorar recursos y que "España ocupe el lugar que le corresponde"

Los diplomáticos proponen a Albares

Feijóo ve "corrupción sistémica" con Sánchez: "Su esposa está investigada de forma multirreincidente por cinco delitos"

Feijóo ve "corrupción sistémica" con

Marlaska ve "satisfactorio" que Sánchez se presente a la reelección y no desaproveche la ocasión cuando "hay proyecto"

Marlaska ve "satisfactorio" que Sánchez

Díaz no entra a valorar que Sánchez vaya a volver a presentarse y elude aclarar si ella lo hará

Díaz no entra a valorar
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Vox amenaza a RTVE en

Vox amenaza a RTVE en caso de que llegue a gobernar: “Solo tendremos una duda, y es si entramos con motosierra o con lanzallamas”

¿Israel puede considerar una amenaza la participación de la Armada en la escolta de la Flotilla? Los riesgos de la misión

Madrid activa medidas sanitarias tras detectar un foco de gripe aviar en Alcobendas: dos ocas silvestres dieron positivo

¿Te pueden multar en un parking de un centro comercial? Un abogado resuelve la duda

Un agente inmobiliario de lujo cuenta su día a día con clientes millonarios: “La privacidad es una de las bases del sector”

ECONOMÍA

Este pequeño país con menos

Este pequeño país con menos de 700.000 habitantes es el más rico del mundo: más de 155 bancos y un PIB per cápita de casi 120.000 euros

Precio de la luz en España: la tarifa máxima bajó y la mínima subió este 26 de septiembre

¿Tu empresa puede controlar el tiempo que pasas en el baño? Un abogado responde

Super Once: jugada ganadora y resultado del Sorteo 3

Un agente inmobiliario de lujo cuenta su día a día con clientes millonarios: “La privacidad es una de las bases del sector”

DEPORTES

El ciclista Juan Ayuso ficha

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”