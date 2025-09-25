El Gobierno prepara el envío del buque 'Furor' para apoyar a la flotilla que se dirige a Gaza

El buque de acción marítima 'Furor' se está preparando para zarpar desde el puerto de Cartagena, en Murcia, para acudir a prestar apoyo a los barcos que integran la Global Sumud Flotilla que se dirige a Gaza para hacer llegar ayuda humanitaria y que lleva a bordo a varios ciudadanos españoles, según han informado fuentes de la Armada a Europa Press.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció la víspera desde Nueva York que el Gobierno iba a enviar un buque de la Armada "con todos los medios por si fuese necesario asistir a la flotilla y realizar algún rescate".

Aunque Sánchez señaló que el buque partiría este mismo jueves desde Cartagena, las fuentes consultadas por Europa Press han explicado que se están haciendo todos los preparativos a bordo y se está procediendo a la carga de combustible, alimentos y demás material necesario, sin querer concretar el momento de partida.

El objetivo, según explicó el presidente, que admitió preocupación en el Gobierno ante las advertencias y acusaciones lanzadas contra la flotilla por parte de Israel y los ataques sufridos denunciados por la iniciativa, es protegerlos en caso de que haya alguna dificultad y que puedan ser rescatados tanto los españoles que viajan a bordo como los integrantes de los 45 países que participan. "Esperemos que no suceda", confió.

El 'Furor' es un patrullero oceánico de la Clase "Meteoro", construido por Navantia y entregado a la Armada en enero de 2019. Cuenta con una dotación de medio centenar de personas y a bordo porta un cañón Oto Melara 3 pulgadas y dos ametralladoras MK-38 Mod.2 25 mm.

Según explica la Armada, sus características le permiten operar en una gran cantidad de escenarios, no sólo en operaciones convencionales de vigilancia marítima, sino también en misiones humanitarias, de mantenimiento de la paz, antidrogas o control de tráfico ilegal de personas, entre otras.