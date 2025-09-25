Compromís exige a comunidad internacional y Gobierno que actúen "con absoluta firmeza" para proteger a la Flotilla

Compromís ha exigido la comunidad internacional y al Gobierno español que actúen "con absoluta firmeza", invocando los mecanismos internos de las Naciones Unidas, "para defender y proteger a la población civil que forma parte de la Flotilla, que va rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria".

Así lo ha indicado en un comunicado "ante los ataques sufridos por la Global Sumud Flotilla y las amenazas realizadas por el gobierno de Israel". Compromís, que cuenta con un miembro de la Flotilla, el diputado en Las Cortes Valencianas, Juan Bordera, hace referencia al artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que si una de las partes en un litigio "no cumple las obligaciones impuestas por una sentencia o una orden de la Corte Internacional de Justicia, la otra parte puede recurrir al Consejo de Seguridad, para implementar todas las acciones necesarias".

La coalición Compromís advierte "al gobierno genocida de Israel que cualquier ataque a la Global Sumud Flotilla tendrá que recibir una respuesta contundente y global basada en el derecho internacional".