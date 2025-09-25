Espana agencias

Compromís exige a comunidad internacional y Gobierno que actúen "con absoluta firmeza" para proteger a la Flotilla

Por Newsroom Infobae

Guardar

Compromís ha exigido la comunidad internacional y al Gobierno español que actúen "con absoluta firmeza", invocando los mecanismos internos de las Naciones Unidas, "para defender y proteger a la población civil que forma parte de la Flotilla, que va rumbo a Gaza para llevar ayuda humanitaria".

Así lo ha indicado en un comunicado "ante los ataques sufridos por la Global Sumud Flotilla y las amenazas realizadas por el gobierno de Israel". Compromís, que cuenta con un miembro de la Flotilla, el diputado en Las Cortes Valencianas, Juan Bordera, hace referencia al artículo 94 de la Carta de las Naciones Unidas, que establece que si una de las partes en un litigio "no cumple las obligaciones impuestas por una sentencia o una orden de la Corte Internacional de Justicia, la otra parte puede recurrir al Consejo de Seguridad, para implementar todas las acciones necesarias".

La coalición Compromís advierte "al gobierno genocida de Israel que cualquier ataque a la Global Sumud Flotilla tendrá que recibir una respuesta contundente y global basada en el derecho internacional".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Gobierno justifica un tercer mandato de Sánchez en Moncloa aunque este defendió limitarlo a ocho años

El Gobierno justifica un tercer

Pilar Alegría critica que las propuestas de Azcón son "el conjunto vacío" y le acusa de "cero gestión" en dos años

Pilar Alegría critica que las

El TSJ de Navarra confirma una condena de 14 años de prisión a un hombre que violó en dos ocasiones a su expareja

El TSJ de Navarra confirma

El Ejército del Aire calienta motores para celebrar las grandes gestas centenarias de los aviadores españoles pioneros

El Ejército del Aire calienta

Narbona recuerda que el PSOE tiene primarias para la Moncloa y que podría haber alternativas a Sánchez para 2027

Narbona recuerda que el PSOE
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

“Este es el único caso

“Este es el único caso en el que no tienes que dejar pasar una ambulancia”: un profesor de autoescuela lo explica

Un alcalde madrileño del PP ficha como asesora a la pareja de otro alcalde amigo también del PP: cobrará 40.089 euros

¿España derribará drones rusos? El Ejército lidera la misión de ‘policía aérea’ con ocho cazas en Lituania

La Policía Nacional consigue identificar a “La mujer de rosa”, asesinada en 2005 y que formaba parte del proyecto ‘Identify me’ de la Interpol

La campaña de la aceituna en Sevilla comienza con dos detenidos por robar maquinaria de recogida y 30 toneladas intervenidas por infringir la ley de calidad

ECONOMÍA

Triplex de la Once: combinación

Triplex de la Once: combinación ganadora del sorteo 3

Precio de la luz en España este 26 de septiembre

David Jiménez, abogado: “Si llevas muchos años viviendo en una casa, aunque no seas el dueño, puedes convertirte en el propietario”

La mitad de los jóvenes que trabajan en pymes temen perder su puesto por la IA: cuatro de cada diez empleados no han recibido formación sobre su uso

Unos padres donan 26.000 euros a su hija para una vivienda y el otro hijo denuncia: no quiere que su cuñado se beneficie de ese dinero

DEPORTES

El ciclista Juan Ayuso ficha

El ciclista Juan Ayuso ficha por Lidl-Trek hasta 2030

Achraf Hakimi habla por primera vez sobre su acusación por violar a una joven: “Es lo peor que me ha pasado”

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”