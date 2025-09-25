Espana agencias

Chivite dice que no le consta que la oficina anticorrupción navarra haya enviada a la Fiscalía su auditoría sobre obras

Por Newsroom Infobae

La presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, ha manifestado este jueves que no les consta que ni la Cámara de Comptos ni la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) hayan remitido a la Fiscalía sus informes auditores de adjudicación de obras públicas, y "creo que es algo a tener en cuenta", ha comentado.

Chivite ha respondido en el pleno del Parlamento a una pregunta oral del PPN sobre los informes de la OANA y de la auditoría externa sobre la adjudicación de contratos de obras públicas. Y ha acusado al portavoz 'popular' de que él "no ha sido transparente ni en su propio currículum", y que, por tanto, "no puede dar lecciones de credibilidad".

La presidenta ha explicado que "el Gobierno encargó esas auditorías para reforzar la transparencia" y que "si se concluye, acudirán a la Justicia sin ninguna duda". "Ahora mismo no nos consta que la OANA haya remitido los informes a la Fiscalía", ha dicho.

"Como Gobierno estamos analizando esos informes internamente con dos objetivos claros. Uno, para presentar alegaciones, ya que la Oficina no tuvo a bien abrir ese periodo de alegaciones, tal y como viene recogida en su propia normativa", ha señalado la presidenta.

Luego, ha añadido que el otro objetivo es "contrastar criterios porque algunas de las conclusiones a las que llega la OANA no son las mismas conclusiones ni que hizo el informe de la Cámara de Comptos ni que hacen, desde luego, nuestros propios jurídicos desde la Administración". "Estamos también esperando otros informes y reitero que mi compromiso sigue siendo el de proceder como corresponda", ha aseverado.

Chivite ha indicado que "las recomendaciones que se van haciendo las vamos teniendo en cuenta, se van traduciendo en medidas para mejorar los procedimientos en las mesas de contratación para reducir todo tipo de discrecionalidad". "Estamos aplicando también criterios más estrictos en las propias auditorías internas y vamos a ser más exigentes, y también vamos a proceder a una modificación de la ley foral de Contratos en la ley de acompañamiento a los Presupuestos", ha indicado.

La jefa del Ejecutivo ha continuado que "en el informe de la UCO no se habla de licitaciones públicas de este Gobierno" y que "los informes de la OANA no hablan de delitos, la palabra delito no aparece en ninguno de los informes". "Por lo tanto, tampoco de corrupción y, desde luego, no nos consta que lo hayan remitido a Fiscalía, ni Comptos ni la OANA, y creo que es algo a tener en cuenta", ha manifestado.

"Frente a destrozar discos duros, que es lo que hace el PP, este Gobierno hace un ejercicio de transparencia, de colaboración y de reforzar los controles internos", ha señalado Chivite, quien ha añadido que "entendemos que los procedimientos deben ser exigentes, garantistas, transparentes, sin margen para la arbitrariedad y sin margen para la discrecionalidad".

Según ha afirmado, "si hay responsabilidades, y sus análisis internos y los controles de las nuevas auditorías que quedan pendientes y van recibiendo así lo determinan, procederan como corresponda". "Si tan claro lo tienen ustedes, pues proceden como corresponda", ha concluido.

"LOS INFORMES SON DEMOLEDORES"

El portavoz del PPN, Javier García, ha señalado que los informes de la OANA son "demoledores", que "señalan incumplimientos flagrantes, irregularidades sistemáticas y adjudicaciones que deberían ser nulas de pleno derecho". Ha trasladado a la presidenta que "usted dijo que no hay legalidades, y los informes dicen lo contrario". "Usted habló de meras irregularidades administrativas y la OANA y la auditoría externa hablan de incumplimientos que exceden lo administrativo y que ponen en cuestión la legalidad misma de los procedimientos", ha añadido.

Ha expuesto García que "los informes no se pueden interpretar a gusto del Gobierno". "Usted dijo que si había indicios de ilicitud el Gobierno acudiría a la Fiscalía", ha indicado, para afirmar que "hoy los indicios ya no son suposiciones". "Yo solo le pido que cumpla con su palabra, entregue los informes a la Fiscalía", ha afirmado, para advertir de que "si no lo hace usted, el Partido Popular pondrá a disposición de la Fiscalía esos informes".

Temas Relacionados

EuropaPress

