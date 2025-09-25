Espana agencias

Almeida asegura que el proceso judicial del novio de Ayuso "es una persecución política"

Por Newsroom Infobae

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha afirmado que "todo lo acontecido alrededor del proceso judicial" relacionado con Alberto González Amador, novio de la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, "es una persecución política".

"No voy a decir que el proceso judicial sea una persecución política, pero todo lo que ha acontecido alrededor del proceso judicial es una persecución política, hasta tal punto que el fiscal general del Estado se va a sentar en el banquillo procesado por un delito de revelación de secretos, precisamente en esa operación política y de Estado seguida contra la presidenta de la Comunidad de Madrid. Esto no quiere decir que el proceso judicial lo sea", ha manifestado el primer edil.

Lo ha hecho en un desayuno informativo protagonizado precisamente por la presidenta regional y del PP madrileño, donde ha repetido que "la pareja de Ayuso no se aprovechó de ningún despacho en la Puerta del Sol, no contó con ningún asistente pagado por el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni hizo ningún negocio relacionado con las actividades de las presidenta".

Son todas ellas "diferencias más que sustanciales" con respecto a Begoña Gómez, la esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. En todo caso, Almeida ha insistido en que no quiere pronunciarse "sobre un particular" como González Amador, como tampoco lo ha hecho "sobre ningún particular que haya tenido un pleito fiscal en este país".

