Abascal critica que Sánchez "involucre a la Armada" en "un conflicto internacional" por escoltar a la flotilla

El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha criticado al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, por "involucrar a la Armada" en "un conflicto internacional" al enviar un buque para escoltar a la Global Sumud Flotilla, que navega en estos momentos hacia Gaza, en caso de que se produzca algún ataque.

"Me preocupa muchísimo que el presidente del Gobierno, en su huída hacia adelante, vaya a involucrar al Estado, a las instituciones del Estado en un conflicto internacional gravísimo para España", ha afirmado en una entrevista en 'El programa de AR' de Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Abascal ha lamentado que Sánchez "está dispuesto a involucrar a la Armada" y a "absolutamente a todos los españoles" en algo que, en su opinión, "va a ser muy perjudicial para nuestra seguridad y para nuestra economía".

Además, ha señalado que más que proteger a la flotilla de ataques externos debería "protegerles de Hamás", porque en las embarcaciones "ya se han producido conflictos importantes porque no son bienvenidos los activistas LGTB" y porque "los activistas islamistas que hay dentro están muy enfadados". "Ya hay una pelea interna, con lo cual igual tienen un problema cuando lleguen a Gaza", ha ironizado

El líder de Vox también ha acusado a Sánchez de usar el conflicto en Gaza como "una huída hacia adelante" para que "no se hable de su corrupción" cada vez que salta una noticia que afecta a su mujer o a su hermano, colocando a España en una situación "delicada" y "al lado de los más extremistas".

"Sánchez, igual que sus socios de Hamás, está utilizando a la población de Gaza para que no se hable de su corrupción. Cada vez que hay una noticia que afecta a la familia del presidente, hay una vuelta de tuerca más de Sánchez en la posición de España en relación a Gaza", ha proseguido en su explicación, alertando que el presidente está enfrentando a nuestro país "tanto a Israel como a Estados Unidos".

NADIE HABLA DE "LOS GENOCIDIOS DE VERDAD"

En este sentido, Abascal ha reclamado que "esta guerra debe terminar", pero para ello "hay una exigencia muy sencilla, y es saber que empezó por un ataque terrorista de carácter demoníaco". "Para que esta guerra termine, los rehenes sean inmediatamente liberados", ha concretado.

Ha advertido de que, no obstante, "no hay un clamor para eso", como tampoco lo hay "para los genocidios que se están produciendo de verdad" en África, "en el Congo o en Siria, contra los cristianos", como por ejemplo "algunos obispos" que están "más preocupados por sus amigos islamistas en España".

El presidente de Vox ha confesado estar "absolutamente horrorizado de lo que está ocurriendo" en Gaza, aunque no se equivoca en "la responsabilidad" porque ve "los fusilamientos en directo de su propia población por parte de Hamás".

"Estamos viendo cómo hacen permanecer a su propia población en los lugares que dicen que van a ser atacados. Estamos viendo cómo dejan los arsenales y los rehenes debajo de sus casas. Eso es lo que está haciendo Hamás y por lo tanto yo en ningún caso me voy a equivocar ni voy a hacer ningún tipo de equidistancia en esta materia", ha zanjado.

EuropaPress

