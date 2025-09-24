Espana agencias

Vox cree que la "trama de corrupción de Sánchez" lleva primero el camino del banquillo y puede que "prisión después"

Por Newsroom Infobae

El portavoz de Vox en el Ayuntamiento de Madrid, Javier Ortega Smith, ha declarado a los medios de comunicación que la "trama de corrupción de Pedro Sánchez" lleva primero el camino del banquillo y puede que "prisión después".

Lo ha hecho desde la entrega de diplomas a la Policía Municipal después de que el juez Juan Carlos Peinado haya informado a la esposa del presidente, Begoña Gómez, a su asesora en Moncloa, Cristina Álvarez, y al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, de que ha acordado transformar las diligencias para que sean juzgados por un presunto delito de malversación de caudales públicos relativo a la contratación de la asistente de Presidencia ante un jurado popular.

Ortega, abogado de profesión, ha declarado que "es una decisión que se ajusta a derecho, que tiene una lógica procedimental y cuando un asunto está en manos de la Justicia hay que dejarla que trabaje sin ningún tipo de interferencias, que investigue y si realmente llegado el momento es condenada por esos delitos de malversación o cualquier otro delito pues que cumpla íntegras sus condenas".

"Poco a poco la trama de corrupción de Sánchez va viendo el camino que le lleva al banquillo primero y si lo deciden así los jueces a la prisión después", ha declarado.

