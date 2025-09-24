Un exdirectivo de Acciona en Navarra rechaza declarar en el Senado, pero limita su relación con Koldo a un proyecto

El exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Agustín Moreno, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', aunque sí que ha enmarcado su relación con el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre al proyecto de Mina Muga.

Así lo ha dicho el exdirectivo de Acciona al inicio de su comparecencia después de que el PP haya usado su mayoría absoluta en el Senado para citarle en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para clarificar su papel en esta trama.

Pese a su intención de no declarar, el exdirectivo de Acciona, que declaró en el Tribunal Supremo en el mes de julio, sí que ha especificado que su relación en Navarra con Koldo García "se restringe única y exclusivamente" al proyecto de Mina Muga.

Y según ha dicho, las funciones que tenía Koldo García en ese proyecto era "de conserje" y hacía de "chófer" para las personas directivas de Australia de este proyecto.

SE PRESENTÓ A SANTOS CERDÁN

Sobre su relación con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exdirectivo de Acciona ha aclarado que ha coincidido con él "unas cuantas veces", pero "siempre desde el punto de vista personal". "En absoluto he tenido nunca ningún trato a nivel profesional", ha recalcado.

Y es que Fernando Agustín también ha detallado que fue él mismo el que tomó la iniciativa de ir a conocer a Santos Cerdán, aunque ha enmarcado esta decisión en los contactos con políticos y empresarios en Navarra.

Con todo, ha proclamado que él "no es el nexo de nada ni de nadie", a la vez que también ha dicho que no conoce al exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos.

"HE ESTADO PISANDO EL POLVO"

En su alocución inicial, Fernando Agustín ha detallado que ha estado trabajando en Acciona unos 30 años y la mitad han sido en Navarra. "He estado dentro de una caseta pisando el polvo del verano y el barro del invierno, y solamente un paso por encima del jefe de obra está lo que han denominado director de departamento", ha añadido.

A este respecto, ha sostenido que no tenía "ningún tipo de capacidad ni la atribución a la hora de las licitaciones y de afrontar las obras" porque, según ha aclarado, ya existía en Nacional un departamento que era el encargado de esas labores.

"Lo que hacemos desde el departamento de construcción es colaborar con esa licitación en el análisis y estudio de los costes de la obra, porque la persona que estaba más cercana a la obra sabemos ofertar y tenemos esas partidas de Presupuestos. Esa es la única colaboración que hacemos con el departamento de contratación de Hacienda", ha sentenciado.