Espana agencias

Un exdirectivo de Acciona en Navarra rechaza declarar en el Senado, pero limita su relación con Koldo a un proyecto

Por Newsroom Infobae

Guardar

El exdirectivo de Acciona en Navarra y La Rioja, Fernando Agustín Moreno, se ha acogido a su derecho a no declarar en la comisión de investigación del Senado sobre todas las ramificaciones del 'caso Koldo', aunque sí que ha enmarcado su relación con el exasesor ministerial Koldo García Izaguirre al proyecto de Mina Muga.

Así lo ha dicho el exdirectivo de Acciona al inicio de su comparecencia después de que el PP haya usado su mayoría absoluta en el Senado para citarle en la comisión de investigación sobre el 'caso Koldo' para clarificar su papel en esta trama.

Pese a su intención de no declarar, el exdirectivo de Acciona, que declaró en el Tribunal Supremo en el mes de julio, sí que ha especificado que su relación en Navarra con Koldo García "se restringe única y exclusivamente" al proyecto de Mina Muga.

Y según ha dicho, las funciones que tenía Koldo García en ese proyecto era "de conserje" y hacía de "chófer" para las personas directivas de Australia de este proyecto.

SE PRESENTÓ A SANTOS CERDÁN

Sobre su relación con el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, el exdirectivo de Acciona ha aclarado que ha coincidido con él "unas cuantas veces", pero "siempre desde el punto de vista personal". "En absoluto he tenido nunca ningún trato a nivel profesional", ha recalcado.

Y es que Fernando Agustín también ha detallado que fue él mismo el que tomó la iniciativa de ir a conocer a Santos Cerdán, aunque ha enmarcado esta decisión en los contactos con políticos y empresarios en Navarra.

Con todo, ha proclamado que él "no es el nexo de nada ni de nadie", a la vez que también ha dicho que no conoce al exministro de Transportes y exnúmero dos del PSOE, José Luis Ábalos.

"HE ESTADO PISANDO EL POLVO"

En su alocución inicial, Fernando Agustín ha detallado que ha estado trabajando en Acciona unos 30 años y la mitad han sido en Navarra. "He estado dentro de una caseta pisando el polvo del verano y el barro del invierno, y solamente un paso por encima del jefe de obra está lo que han denominado director de departamento", ha añadido.

A este respecto, ha sostenido que no tenía "ningún tipo de capacidad ni la atribución a la hora de las licitaciones y de afrontar las obras" porque, según ha aclarado, ya existía en Nacional un departamento que era el encargado de esas labores.

"Lo que hacemos desde el departamento de construcción es colaborar con esa licitación en el análisis y estudio de los costes de la obra, porque la persona que estaba más cercana a la obra sabemos ofertar y tenemos esas partidas de Presupuestos. Esa es la única colaboración que hacemos con el departamento de contratación de Hacienda", ha sentenciado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Madrid ve "acorralado" al entorno de Sánchez y avisa de que la corrupción de Estado "se está asentando"

Madrid ve "acorralado" al entorno

Podemos exige al Gobierno que fragatas del Ejército escolten a la flotilla rumbo a Gaza para evitar que sufra ataques

Podemos exige al Gobierno que

El PP no participará del consejo que propondrá las sanciones a periodistas en el Congreso

El PP no participará del

El juez Peinado demanda a Marlaska y Puente y les exige retractarse de sus acusaciones de prevaricación

El juez Peinado demanda a

Feijóo avisa a Sánchez de que la "persecución judicial ya no cuela": "Es responsable del lodazal" de corrupción

Feijóo avisa a Sánchez de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional asesta un

La Policía Nacional asesta un golpe al grupo neonazi Suburbio Firm y detiene a 14 integrantes en la boda del ‘Ratilla’, uno de sus líderes

El mal ejemplo de dos turistas alemanas: enseñan cómo han dejado la habitación de su hotel tras 4 días de fiesta en Mallorca, con una cama en la terraza todo por el suelo

Un profesor de autoescuela explica cómo rellenar un parte: “No nos podemos equivocar”

El Parlamento gallego guarda un minuto de silencio por el “genocidio” en Gaza y Rueda es el primer barón del PP en condenarlo: “perfectamente conscientes”

Seis detenidos y un séptimo implicado abatido a tiros: la Policía Nacional esclarece el asesinato de un ciudadano holandés cometido en diciembre de 2024

ECONOMÍA

Un veterano jefe de El

Un veterano jefe de El Corte Inglés es despedido acusado de manipular descuentos en el outlet de electrónica: indemnización de 171.000 euros

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto sobre las herencias es muy justo”

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 septiembre

Resultados del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Fernando Alonso habla sobre el

Fernando Alonso habla sobre el futuro de Aston Martin en la Fórmula 1: “Tenemos todo lo necesario para luchar por un Campeonato Mundial”

Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic