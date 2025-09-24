Temas del día de EFE Economía del miércoles 24 de septiembre de 2025 (19:00 horas)

TURISMO INTERIOR

Madrid - Los residentes en España viajaron en el segundo trimestre un 2,9 % más que un año antes y gastaron 15.202 millones de euros, un 9,7 % más, sobre todo por el incremento de los viajes al extranjero en un año en el que la Semana Santa ha caído en abril y acentúa el efecto calendario.

(Texto enviado a las 10:26 horas) (Infografía) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 23039168, 22980563, 13809319 y otros)

.

IBERDROLA INVERSORES

Londres/Madrid - Iberdrola prevé invertir 58.000 millones de euros hasta 2028, un 30 % más que en su plan estratégico anterior, principalmente en los negocios de redes de EE.UU. y Reino Unido y alcanzar un beneficio operativo en ese año de 18.000 millones de euros.

(Texto enviado a las 10:02 horas)(Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 22367676 y otros)

- Iberdrola avisa de que la regulación de redes de España puede afectar a la inversión prevista en su plan, que ahora asciende a 4.000 millones hasta 2028. (Texto enviado a las 13:51 horas)

.

AEROLÍNEAS RUTAS

Madrid - La aerolínea húngara Wizz Air Wizz Air, que este año tiene una oferta en España de 10 millones de asientos, considera que las tarifas aeroportuarias en España son "competitivas" en comparación con otros aeropuertos europeos donde opera y no descarta entrar en algún destinos abandonado por Ryanair, como por ejemplo Galicia.

(Texto enviado a las 14:38 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Cód: 12387980 y otros)

- El Ministerio de Consumo ha abierto un expediente sancionador a Wizz Air por prácticas como cobrar por el equipaje de mano, ha confirmado la propia aerolínea. (Texto enviado a las 15:53 horas)

.

CONSUMO ALIMENTACIÓN

Madrid - La cesta de la compra se ha encarecido un 2,5 % este año respecto a 2024, la menor subida en los últimos cuatro ejercicios, aunque algunos alimentos han registrado fuertes subidas, como el café molido, un 54 %, los plátanos de Canarias, un 36 %, los limones, un 33 %, y los huevos, un 30 %, según un análisis de la asociación de consumidores OCU.

(Texto enviado a las 12:23 horas) (Recursos de archivo en www.lafototeca.com. Códigos: 22993427 y otros)

.

NVIDIA OPENAI

Nueva York/Madrid - Nvidia ha blindado su negocio de Inteligencia Artificial (IA) con inversiones milmillonarias en centros de datos junto a OpenAI y su entrada en el capital de Intel, en un contexto en el que China busca reducir su dependencia de proveedores extranjeros, como es el caso de la tecnológica estadounidense.

(Texto enviado a las 13:29 horas)

.

GUERRA COMERCIAL

Ginebra - La agencia especializada en comercio de Naciones Unidas, ONU Comercio & Desarrollo, ha pedido este miércoles a los gobiernos que adopten medidas para mitigar el aumento generalizado del coste de transporte marítimo, que este año, según sus previsiones, tendrá un crecimiento en volumen de solo el 0,5 %.

(Texto enviado a las 18:27 horas)

.

EEUU ARGENTINA

Washington - El secretario de Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, ha anunciado este miércoles que negocia con el Banco Central de Argentina un contrato de intercambio de divisas (línea 'swap') de 20.000 millones de dólares para ayudar a estabilizar la economía en el país sudamericano y que el Tesoro está preparado para comprar bonos argentinos si las condiciones lo justifican.

(Texto enviado a las 15:56 horas)

- Milei agradece a EEUU su "firme apoyo" y confianza en Argentina tras anuncio intercambio de divisas. (Texto enviado a las 16:58 horas)

.

FRANCIA GOBIERNO

París - Los sindicatos franceses han convocado una nueva jornada de manifestación el próximo 2 de octubre, dos semanas después de la última, tras haberse reunido este miércoles durante más de dos horas por el primer ministro, Sébastien Lecornu, a quien acusaron de no haber aportado respuestas a sus reivindicaciones.

(Texto enviado a las 13:46 horas) (Foto)

- Patronal gala organizará el 13 de octubre una concentración contra impuesto a superricos. (Texto enviado a las 17:46 horas)

.

CHINA OMC

Pekín - China renunciará al trato especial que obtiene de su estatus de país en desarrollo en negociaciones "presentes y futuras" en la Organización Mundial del Comercio (OMC), una ventaja que había sido muy criticada por países como Estados Unidos, aunque no dejará de identificarse oficialmente como tal.

(Texto enviado a las 5:04 horas)

- La OMC aplaude la renuncia de China a estatus de país en desarrollo. (Texto enviado a las 9:49 horas)

- La voluntad china de renunciar a los privilegios de país en desarrollo dentro de la OMC allana el camino para eventual reforma de la institución que EEUU reclama. (Texto enviado a las 9:49 horas)

.

.

EFECOM

emm/vnz/apc

.

.

Redacción EFE Economía (34)913 46 75 74

Puede escribir a economia@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.

Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 91 3467245