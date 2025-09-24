Temas del día de EFE Economía del jueves 25 de septiembre de 2025

VIVIENDA COYUNTURA

Madrid - El Instituto Nacional de Estadística (INE) difunde este jueves datos sobre la evolución del mercado de la vivienda en España en julio, después de que durante la primera mitad del año se haya registrado un incremento interanual de casi el 20 % en el número de viviendas compradas gracias en buena medida al abaratamiento de la financiación.

(Texto) (Infografía)

- El INE también publica el número de hipotecas firmadas en julio, después de que en junio aumentara un 31,7 % en tasa interanual, hasta las 41.834 operaciones, y el primer semestre cerrara con una avance del 24,9 %. (Texto) (Infografía)

SISTEMA PENSIONES

Madrid - Funcas presenta este jueves los resultados de su encuesta sobre pensiones, en la que sondea a la ciudadanía sobre si cree que en diez años se cobrarán pensiones como las actuales, si le parece bien retrasar la edad de jubilación o si estaría dispuesta a pagar más impuestos para mantener su cuantía.

(Texto)

ALEMANIA COYUNTURA

Berlín - Los principales institutos económicos de Alemania presentan este jueves sus proyecciones macroeconómicas conjuntas de otoño para la economía germana, que en el segundo trimestre del año se contrajo un 0,3 % tras crecer tan solo otro 0,3 % entre enero y marzo.

(Texto)(Foto) (Vídeo)

EEUU PIB

Washington.- La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publica este jueves los datos definitivos del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025, después de que a finales de agosto lo revisara al alza desde el 2,8 % al 3 % a ritmo anualizado.

(Texto)

XIAOMI NOVEDADES

Pekin - La multinacional tecnológica china Xiaomi presenta este jueves en Pekín su nueva serie 17 de teléfonos inteligentes, con la que desafía abiertamente al iPhone 17 de Apple y da un salto estratégico en la gama alta de dispositivos, al tiempo que su funador, Lei Jun, pronuncia su discurso anual.

(Texto) (Foto) (Vídeo)

AGENDA INFORMATIVA

08:00h.- Madrid.- GRENERGY RESULTADOS.- La energética Grenergy presenta los resultados del primer semestre del año antes de la apertura del mercado. A las 11 horas realiza una conferencia con analistas.

08:45h.- Madrid.- TECNOLOGÍAS CIBERSEGURIDAD.- El presidente de Thales en España, Jesús Sánchez Bargos, y el CEO de Thales Alenia Space en España, Ismael López, presentan el primer sistema geoestacionario español de distribución de clave cuántica (QKD-GEO). Thales Alenia Space. c / Einstein, 7. Tres Cantos. (Texto)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA COYUNTURA.- El Instituto Nacional de Estadística (INE) publica los datos de compraventas de viviendas de julio. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- VIVIENDA HIPOTECAS.- El INE publica la estadística de las hipotecas firmadas en julio. (Texto) (Infografía)

09:00h.- Madrid.- SECTOR INMOBILIARIO.- Se celebra el VITUR Forum Madrid para hablar de Alojamiento Flexible y se presenta de forma institucional StayAlliance, la nueva Asociación Nacional del Alojamiento de Corta y Media Estancia. Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Calle Almagro, 42.

09:00h.- Madrid.- TECNOLOGÍAS IA.- El Grupo Adecco reúne a líderes de China y Europa para debatir sobre talento e inteligencia artificial. A la jornada asisten, entre otros, representantes del sector de la IA y responsables de compañías de automoción como Beijing Automotive Group (BAIC), Omoda & Jaecoo, Leapmotor y Ebro. Hotel Mandarin Oriental Ritz.

09:15h.- Madrid.- ESPAÑA DÉFICIT.- La presidenta de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef), Cristina Herrero, participa en las sesiones informativas organizadas por Fedea con motivo de su 40 aniversario. Salón de actos Fundación Ramón Areces (Texto)

10:00h.- Madrid.- BANCA CRÉDITOS.- El Banco de España publica los datos de créditos y depósitos por provincias y comunidades autónomas del segundo trimestre de 2025.

10:00h.- Madrid.- BANCA MOROSIDAD.- El Banco de España publica los datos de morosidad de las entidades de crédito a cierre de julio.

10:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- El director de Estrategia y Asesoramiento de Banca March, Joan Bonet, presenta la estrategia macroeconómica de la entidad para el cuarto trimestre. C/ Núñez de Balboa,70.

10:30h.- Madrid.- SISTEMA PENSIONES.- Funcas presenta los resultados de su encuesta sobre pensiones. Calle Caballero de Gracia, 28. (Texto)

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS FILIALES.- El INE publica la estadística de filiales de empresas españolas en el exterior del año 2023. (Texto)

11:00h.- Madrid.- INTELIGENCIA ARTIFICIAL.- La Fundación para el Avance de la Libertad presenta un estudio que avanza que la IA creará alrededor de 186.000 empleos en España en 2025. Hotel Meliá Madrid Serrano, calle Claudio Coello, 139.

11:00h.- Madrid.- EMPRESAS COYUNTURA.- El INE difunde su estadística de empresas según su pertenencia a grupos empresariales correspondiente al año 2023. (Texto)

11:30h.- Madrid.- APAGÓN ELÉCTRICO.- Reunión de comisión de investigación en el Senado sobre la interrupción del suministro eléctrico y de las comunicaciones el 28 de abril de 2025, en la que comparece Manuel Fernández Ordóñez, doctor en física nuclear. Bailén 3. Madrid.

12:00h.- Madrid.- SEGUROS AHORRO.- La Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) organiza un webinar en la que explicarán los riesgos que conllevan los planes individuales de ahorro sistemático (PIAS), que presentan ventajas fiscales pero pueden contener comisiones ocultas.

12:20h.- Madrid.- FORO FORBES.- El presidente de CEOE, Antonio Garamendi, participa en el "Forbes Spain Economic Summit 2025". Hotel Villa Magna. Castellana 22. (Texto)

13:00h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Union Bancaire Privée (UBP) y Brigade Capital Management organizan un almuerzo informativo para analizar el papel de los activos alternativos en las carteras institucionales en el contexto actual del mercado. C/ Marqués del Riscal, 11, 1ª Planta.

15:00h.- Madrid.- ECONOMÍA RETOS.- La presidenta de la Asociación Española de Banca, Alejandra Kindelán, participa en la sesión de Regulación y buen gobierno; construyendo el futuro e la UE, organizada por Fedea. Salón de actos Fundación Ramón Areces, Vitruvio, 5.

18:00h.- Madrid.- TURISMO MUNDIAL.- Gloria Guevara, CEO interina del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC) presenta los avances de la próxima cumbre mundial del organismo que representa al sector privado de la industria turística a nivel global, que se llevará a cabo del 28 al 30 de septiembre en Roma, Italia.

18:30h.- Madrid.- MERCADOS PERSPECTIVAS.- Bestinver organiza el encuentro online "Invertir en Megatendencias".

20:00h.- Madrid.- EMPRESAS TELECOMUNICACIONES.- MasOrange, de la mano de su consejero delegado, Meinrad Spenger, presenta Advertising MasOrange, una nueva forma de conectar las marcas con sus audiencias. Palacio de Neptuno. Calle Cervantes, 42.

Europa

PBruselas.- UE MOTOR.- La Asociación Europea de Fabricantes de Automóviles (ACEA) publica las cifras de matriculaciones de turismos en agosto pasado. (Texto)

Bruselas.- UE VIVIENDA.- La comisión especial de Vivienda del Parlamento Europeo presenta el informe preliminar sobre la crisis de la Vivienda en la Unión Europea, aún susceptible a enmiendas.

Moscú.- RUSIA NUCLEAR.- Moscú celebra un foro internacional dedicado a la energía nuclear, inaugurado por el presidente de Rusia, Vladimir Putin. (Texto) (Foto) (Vídeo)

08:00h.- Estocolmo.- H&M RESULTADOS.- La cadena de moda sueca Hennes and Mauritz (H&M) presenta resultados de los nueve primeros meses de su año fiscal (diciembre-agosto).

08:45h.- París.- FRANCIA DEUDA.- Se publican los datos de la deuda pública en Francia en el segundo trimestre.

10:00h.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica su último boletín económico.

10:00h.- Berlín.- ALEMANIA COYUNTURA.- Los principales institutos económicos de Alemania presentan sus proyecciones macroeconómicas conjuntas de otoño para la economía germana. (Texto) (Foto) (Vídeo)

11:00h.- Bruselas.- COMITÉ REGIONES.- El consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos de Asturias, Guillermo Peláez, comparece en la comisión de Economía del Comité Europeo de las Regiones.

15:00h.- Bruselas.- UE AGRICULTURA.- El comisario de Agricultura, Christophe Hansen, acude a la comisión de Agricultura del Parlamento Europeo para un debate sobre propuestas legislativas relativas a la Política Agrícola Común (PAC).

América

Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central brasileño divulga su informe trimestral de Política Monetaria. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica sus estadísticas de turismo internacional de agosto, después de que en julio la cifra de visitantes extranjeros cayera un 26,6% en comparación con el mismo mes del año anterior. (Texto)

Montevideo.- URUGUAY TURISMO.- El ministro de Turismo Pablo Menoni encabeza el encuentro 'Uruguay, destino turístico 2026: Estrategias para el éxito', organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing. (Texto)

Washington.- EEUU TURQUÍA.- El presidente de EEUU, Donald Trump, se reúne con su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, en un encuentro en el que se espera que aborden asuntos relacionados con comercio, inversión, cooperación en defensa o la seguridad en Oriente Medio. Casa Blanca (Texto) (Foto) (Vídeo)

14:30h.- Washington.- EEUU PIB.- La Oficina de Análisis Económico (BEA) de Estados Unidos publica los datos definitivos del Producto Interior Bruto (PIB) del segundo trimestre de 2025. (Texto)

21:00h.- Nueva York.- ESPAÑA ONU.- El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, asiste a una cumbre de líderes sobre el futuro de la Inteligencia Artificial Sede ONU.

Asia

03:00h.- Tokio.- JAPÓN VIDEOJUEGOS.- Se inaugura la Tokyo Game Show (TGS), una de las ferias de videojuegos más importantes de Asia, que en la pasada edición contó con cerca de 275.000 visitantes en sus cuatro días. El evento se prolongará hasta el domingo 28 de septiembre, siendo sus dos primeras jornadas a puerta cerrada para la prensa. (Texto)

03:50h.- Pekín.- CHINA MÉXICO.- Se inaugura en Pekín el Tianguis Turístico de México en China 2025, con el objetivo de mostrar al público chino los principales destinos turísticos mexicanos y profundizar la cooperación en el turismo. (Texto)

