Sánchez defiende que la igualdad de género no es "un capricho progresista" sino "un derecho" por el que "alzar la voz"

Por Newsroom Infobae

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha defendido este miércoles que la igualdad de género no es "un capricho progresista" sino "un derecho", y ha pedido "alzar la voz" en una "lucha feminista" que, en su opinión, "concierne a todos".

"Debemos alzar la voz y recordarle al mundo que, lamentablemente, la igualdad de género aún no es una realidad, sino una aspiración. No es un lujo, sino una necesidad. No es un capricho progresista, sino un derecho humano fundamental que nos concierne a todos", ha señalado, advirtiendo que no es posible "dar un paso atrás en la lucha feminista" puesto que lo necesario es "dar dos pasos adelante".

Así se ha expresado durante su intervención en el acto promovido por la iniciativa 'He for She', en el marco de la semana de Alto Nivel de la Asamblea General de Naciones Unidas celebrada en Nueva York. Un discurso en el que el líder del Ejecutivo ha lamentado "el aumento de mensajes y actitudes radicalizadas entre los hombres jóvenes y los niños entre los 18 y los 35 años".

Respecto a esto último ha indicado que "un porcentaje significativo de ellos estaría dispuesto a aceptar gobiernos autoritarios incluso a costa de restringir sus propias libertades", y ha señalado que los datos demuestran que "no se trata simplemente de actitudes aisladas, sino de un profundo cambio generacional y cultural" que, a su juicio, "plantea un desafío abrumador".

"Esta tendencia no surge de la nada, está fuertemente influenciada por las narrativas antifeministas que inundan las redes sociales", ha aseverado, alertando que estas últimas "moldean la mentalidad de los adolescentes e influyen en su comprensión de la democracia y la igualdad".

En este sentido, ha indicado que "muchos niños y jóvenes están cada vez más expuestos a discursos que normalizan la misoginia y promueven un modelo tóxico de masculinidad", mientras que las niñas "se ven cada vez más bombardeadas con mensajes que fomentan roles femeninos regresivos arraigados en estereotipos dañinos".

LA CONSTRUCCIÓN DE "UNA ALIANZA INTERNACIONAL"

Así las cosas, ha asegurado que España está decidida a "contrarrestar" dicho "retroceso" de la mano de políticas públicas divididas en dos frentes: por un lado, "impulsando campañas de concienciación sobre diferentes tipos de masculinidad positiva"; y por otro lado, "adoptando medidas específicas contra la violencia de género inducida por la tecnología".

"Predicaremos con el ejemplo y honraremos nuestro compromiso en este ámbito", ha apuntado, para después apelar a la construcción de "una alianza internacional" que inspire a niños y jóvenes a "convertirse en verdaderos agentes de cambio".

Con todo, Sánchez ha reiterado que "no puede haber igualdad sin democracia, ni democracia plena sin igualdad" especialmente en un momento protagonizado por "una reacción contra valores que durante mucho tiempo" se creyeron "seguros", y ha recalcado su rechazo a la posibilidad de "presenciar cómo las nuevas generaciones de hombres se dejan llevar por el discurso del odio o por la nostalgia autoritaria".

"Cuenten conmigo personalmente, cuenten con mi Gobierno y cuenten con mi país, España, un orgulloso defensor del feminismo. No vamos a detenernos porque sólo estamos a mitad de camino", ha sentenciado el jefe del Ejecutivo.

