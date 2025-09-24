PP pide mantener las mutualidades alternativas igualando la cuota a la de Seguridad Social

Madrid, 24 sep (EFECOM).- El PP ha presentado varias enmiendas a la proposición de ley del PSOE que regula la pasarela a la Seguridad Social para quienes cotizan en mutualidades profesionales, en las que se pide el mantenimiento del "régimen de alternatividad" con un incremento progresivo de las cuotas hasta 2028.

En un comunicado, el PP insiste en que el objetivo de sus enmiendas es reforzar "la transparencia, supervisión y control de las mutualidades, mejorando la cobertura que ofrecen a los mutualistas", así como garantizar la viabilidad del modelo con un incremento de las cuotas hasta 2028, "cuando alcanzarán el 100 % de la cuota mínima del RETA (régimen de trabajadores autónomos) en función de los rendimientos netos".

Los populares consideran, asimismo, que el tiempo en el que los profesionales debían estar integrados en este sistema de forma obligatoria "debe considerarse como tiempo de afiliación y alta al RETA a efectos del cálculo de la pensión de jubilación".

La norma del PSOE busca solucionar un problema que afecta a miles de profesionales colegiados, como abogados o procuradores, que optaron por mutualidades de previsión social alternativas y que perciben pensiones muy inferiores a las mínimas garantizadas en el sistema público.

Tampoco tienen asegurada la revalorización anual de sus prestaciones ni disponen de cobertura suficiente ante contingencias graves como la incapacidad permanente o la viudedad.

El PP insiste en que "la pasarela al RETA debe diseñarse con rigor, datos verificables y transparentes" y vinculan "el desarrollo reglamentario al acuerdo vinculante previo en el marco del Pacto de Toledo, con toda la información necesaria y en el plazo máximo de seis meses".

El plazo para presentar enmiendas ha acabado este miércoles y ahora la ley continuará su tramitación en Comisión, donde el Gobierno, según los populares, debe remitir información sobre el número de personas afectadas, el impacto económico de las distintas fórmulas de integración, los estudios técnicos disponibles y otros "necesarios para el diseño de mecanismos específicos para atender situaciones de vulnerabilidad acreditada".

El colectivo afectado engloba a unas 60.000 personas y comenzó a reclamar una pasarela al régimen de trabajadores autónomos (RETA) hace un año y medio para poder traspasar a la Seguridad Social lo aportado a la mutualidad.

El texto de la norma recoge que podrán acogerse a la pasarela los mutualistas que comenzaran a realizar aportaciones antes del 1 de enero de 2013 y que estuvieran realizando aportaciones a 31 de diciembre de 2022.

Además, acaba con la posibilidad de aportar únicamente a la mutualidad, ya que a partir de 2027 es obligatorio cotizar en el RETA, y recoge una futura mejora de la cobertura en lo que se refiere a la cuota mínima a ingresar, que pasaría de manera progresiva del 86 % de la base mínima de la actualidad al 100 % en 2027. EFECOM