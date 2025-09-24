Espana agencias

Podemos exige al Gobierno que fragatas del Ejército escolten a la flotilla rumbo a Gaza para evitar que sufra ataques

Por Newsroom Infobae

Guardar

Podemos ha reclamado al Gobierno que garantice la seguridad de la Global Sumud Flotilla (GSF) rumbo a Gaza, tras la denuncia de nuevos ataques contra sus embarcaciones, y ha pedido que envíe incluso fragatas del Ejército para escoltar a estos activistas.

El secretario de Organización y coportavoz de la formación morada, Pablo Fernández, ha tildado de "extrema gravedad" que la flotilla haya padecido explosiones selectivas, lanzamiento de objetos contra las embarcaciones y la presencia de drones, algo que atribuye al "Estado genocida de Israel".

"Es gravísimo y exigimos a la UE y especialmente al Gobierno de España que preste la protección política, diplomática y militar necesaria para que se escolte a la flotilla y para que no vuelva a recibir ningún ataque", ha apuntado en declaraciones a los medios.

La exministra de Igualdad y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, también ha acusado de Israel de amenazar y atacar a la flotilla, violando el derecho internacional.

"Son ciudadanos europeos en misión humanitaria en aguas internacionales. Los Gobiernos de Europa y España son responsables de lo que les pase. Exigimos protección", ha escrito a través de un mensaje en la red social 'X'.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Madrid ve "acorralado" al entorno de Sánchez y avisa de que la corrupción de Estado "se está asentando"

Madrid ve "acorralado" al entorno

El PP no participará del consejo que propondrá las sanciones a periodistas en el Congreso

El PP no participará del

El juez Peinado demanda a Marlaska y Puente y les exige retractarse de sus acusaciones de prevaricación

El juez Peinado demanda a

Feijóo avisa a Sánchez de que la "persecución judicial ya no cuela": "Es responsable del lodazal" de corrupción

Feijóo avisa a Sánchez de

Vox cree que la "trama de corrupción de Sánchez" lleva primero el camino del banquillo y puede que "prisión después"

Vox cree que la "trama
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Policía Nacional asesta un

La Policía Nacional asesta un golpe al grupo neonazi Suburbio Firm y detiene a 14 integrantes en la boda del ‘Ratilla’, uno de sus líderes

El mal ejemplo de dos turistas alemanas: enseñan cómo han dejado la habitación de su hotel tras 4 días de fiesta en Mallorca, con una cama en la terraza todo por el suelo

Un profesor de autoescuela explica cómo rellenar un parte: “No nos podemos equivocar”

El Parlamento gallego guarda un minuto de silencio por el “genocidio” en Gaza y Rueda es el primer barón del PP en condenarlo: “perfectamente conscientes”

Seis detenidos y un séptimo implicado abatido a tiros: la Policía Nacional esclarece el asesinato de un ciudadano holandés cometido en diciembre de 2024

ECONOMÍA

Un veterano jefe de El

Un veterano jefe de El Corte Inglés es despedido acusado de manipular descuentos en el outlet de electrónica: indemnización de 171.000 euros

Resultados del Sorteo 2 Super Once: ganadores y números premiados

Gonzalo Bernardos, economista: “El impuesto sobre las herencias es muy justo”

Triplex de la Once sorteo 2: Resultados de hoy 24 septiembre

Resultados del Super Once del Sorteo 1

DEPORTES

Fernando Alonso habla sobre el

Fernando Alonso habla sobre el futuro de Aston Martin en la Fórmula 1: “Tenemos todo lo necesario para luchar por un Campeonato Mundial”

Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic