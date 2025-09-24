Montero reitera que pone la mano en fuego por su jefe de gabinete y el PP dice que la "trama" Koldo le daba órdenes

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha reiterado este miércoles que pone la mano en el fuego por su jefe de gabinete, Carlos Moreno, después de que el PP le haya interpelado si sigue confiando en él dado que un juez sostiene que la "trama --del caso Koldo-- le daba "instrucciones".

"¿Sigue poniendo la mano en el fuego por su jefe de gabinete", ha preguntado a Montero el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, durante la sesión de control del Congreso, en la que se ha hecho eco de la información de 'El Confidencial' acerca de que el juez Leopoldo Puente señala que Hacienda aplazó una deuda de una de las empresas del comisionista Víctor de Aldama después de que este se reuniera con el jefe de gabinete de la ministra.

Ante esa cuestión del PP, la vicepresidenta y candidata del PSOE en Andalucía ha respondido tajante: "Rotundamente sí". Dicho esto, ha asegurado que la formación de Alberto Núñez Feijóo debería pensar "el tipo de oposición que está haciendo" porque está "fundamentada en mentiras" y en "el barro" y "no aportan ni una propuesta para este país".

Es más, Montero ha acusado al PP de "deslegitimar las instituciones" y "no respetar el resultado de la democracia", ya que, según ha dicho, "desde el primer día han estado en el acoso y derribo" al Gobierno de Pedro Sánchez.

BENDODO: "ES MUY GRAVE LO QUE HA DICHO UN JUEZ"

Bendodo ha afirmado que Montero "no dice ni pío" cuando "se habla de corrupción o de prostitución" y ha resaltado que es "muy grave lo que ha dicho un juez" del caso Koldo: "que la trama le daba instrucciones a su jefe de gabinete". "La pregunta es si usted lo sabía. Esto es muy grave", ha espetado a la vicepresidenta.

Además, y después de que Montero invitara al PP a apoyar la ley que presentará el PSOE de abolición de la prostitución, Bendodo ha recalcado que "es bueno que la Cámara sepa que esto de pagar en los prostíbulos con el dinero de todos no es algo nuevo en el socialismo" porque el PSOE andaluz "es pionero".

"Siendo usted consejera de Hacienda, un director general utilizó la tarjeta de la Junta de Andalucía para pagar en un prostíbulo. ¿Y usted qué dijo? Ni pío", ha apostillado, para recriminar a Montero que "levante la bandera del feminismo y esconda la bandera de la prostitución". La vicepresidenta le ha respondido después que ella no era consejera de Hacienda y le ha echado en cara que "nunca" se informe y que el PP esté en el "bulo y en difamar".

Asimismo, Bendodo ha asegurado que la vicepresidenta del Gobierno guarda ahora "el mismo silencio" que guardó con su "tronco", en alusión al exministro de Transportes José Luis Ábalos. A su entender, "la corrupción" rodea al Gobierno, al PSOE y la familia de Pedro Sánchez mientras "el candidato a premio Nobel" está "dando vueltas por Nueva York", en referencia al jefe del Ejecutivo.

MONTERO DICE QUE ESTÁN "ORGULLOSOS" DEL PAPEL DE PEDRO SÁNCHEZ

En su turno, Montero ha afirmado que el PSOE está "muy orgulloso del papel que a nivel internacional juega el presidente Sánchez, marcando la pauta de otros países, por ejemplo, en relación con el genocidio de Gaza y también con las medidas que se toman en relación con Ucrania".

Según Montero, la opinión del PP sobre lo que ocurre en Gaza "la ha tenido que dar" el expresidente José María Aznar, que "niega ningún tipo de agresión y lo que hace es apoyar al gobierno de Netanyahu" en Israel.

Además, Montero ha aprovechado su intervención para recriminar a Bendodo "ese tono" con el que se dirige a ella "por encima del bien y del mal". "Sí, sí, ese tono que usted utiliza, no sé si con todos, desde luego con las mujeres lo utiliza", ha apostillado, a lo que el dirigente del PP ha replicado que le seguirá preguntando "las mismas cosas" pero intentará "cambiar el tono".

BRAVO AFEA AL GOBIERNO QUE SIGA SIN PRESENTAR PRESUPUESTOS

Por su parte, el vicesecretario de Hacienda del PP, Juan Bravo, ha recordado a Montero que se han cumplido "mil días" desde el último Presupuesto que aprobó y ha lamentado que desde entonces el Gobierno se dedique a hacer "prórroga tras prórroga para intentar aguantar".

"Y su jefe presumiendo de Gobierno estable", ha declarado Bravo, para señalar que no es la "única anomalía" porque "no es normal que aquellos que quisieron dar un golpe de Estado puedan ser amnistiados" o que el Ejecutivo "por siete votos entregue cupo separatista, condonación y la agencia tributaria" a Cataluña.

Es más, Bravo ha dicho que "no es normal que cuando más impuestos pagan los españoles, los trenes no funcionen" o que se "compren pulseras --antimaltrato-- para proteger a las mujeres y no funcionen". "No es normal que un señor viva en Moncloa y tribute en Portugal y usted no se entere y usted pida especial vigilancia para aquellos que quieren sacar algo de dinero vendiendo su viejo sofá en Guadalajara", ha enfatizado.

MONTERO ATACA AL PP CON LA PAREJA DE AYUSO

Montero, que ha señalado que tras escuchar a Bravo "se entiende perfectamente" por qué Feijóo "ha cambiado de asesor económico, ha atacado al PP con la decisión de la juez de mandar al banquillo a Alberto González Amador, la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por un presunto delito de fraude fiscal.

"Usted es inspector de la Agencia Tributaria, ¿usted no tiene nada que decir del novio de la señora Ayuso? ¿No tiene nada que decir de alguien que se ha declarado delincuente y que presuntamente ha cometido otros delitos tan importantes? ¿No le ha contado al señor Feijóo la realidad que hay detrás de todas las mentiras que está diciendo la señora Ayuso?", ha interpelado a Bravo.

Montoro, que ha presumido del crecimiento económico de España, ha recalcado entonces al PP que a ella lo que no le parece normal es que Feijóo "mantenga en la Comunidad Valenciana" a Carlos Mazón tras la gestión de la dana que ha "costado cientos de vidas por su nefasta gestión". "Eso es lo que no es normal", ha exclamado.

Asimismo, la vicepresidenta ha indicado que "lo que no es normal" es que "desde Génova den instrucciones para que los presidentes autonómicos se pongan en contra de una quita de la deuda que perdona 83.000 millones de euros a las comunidades autónomas".

BRAVO RECHAZA QUE LA ECONOMÍA VAYA COMO UN "COHETE"

El vicesecretario de Hacienda del PP ha obviado en su réplica las alusiones a la pareja de Ayuso y a Mazón y ha puesto el foco en la economía, rechazando de plano que la economía española vaya como un "cohete" como dice el Gobierno. En su opinión, va "como un tren de Renfe, parado, llegando tarde y siempre con excusas".

A su entender, es "anormal" que Montero presuma de crecimiento porque "lo que crece es la deuda" mientras no crece "el poder adquisitivo de los españoles". "Está claro que para ustedes la anomalía es la regla, pero para los españoles lo que ustedes hacen no es normal. Y por suerte queda un día menos para que España despierte de esta penitencia y pueda recuperar la normalidad", ha finalizado.