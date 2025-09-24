Espana agencias

Mercados argentinos reaccionan al alza tras promesa de apoyo financiero de Estados Unidos

Por Newsroom Infobae

Guardar

Buenos Aires, 24 sep (EFECOM) .- Los mercados de Argentina reaccionan este miércoles al alza al anuncio del Tesoro de los Estados Unidos de que negocia un millonario auxilio financiero al país suramericano.

El índice S&P Merval de las acciones líderes argentinas registraba hacia la mitad de la jornada una escalada del 3,17 %.

Por su parte, el índice general S&P BYMA subía un 3,26 %.

Los bonos soberanos en dólares, que arrastraban pérdidas este mes de entre el 21 % y el 29 %, avanzaban este miércoles entre un 3,2 % y un 5,4 %.

En sintonía, el índice de riesgo país de Argentina caía este miércoles, por tercer día consecutivo, a 917 puntos básicos.

La positiva reacción de los mercados se dio después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunciara este miércoles que negocia un programa de intercambio de divisas (líneas de 'swap') por 20.000 millones de dólares.

Entre las promesas de ayuda financiera al país sudamericano, Bessent también aseguró que el Tesoro "está listo" para comprar bonos soberanos en dólares de Argentina y dispuesto a otorgar un "importante crédito 'stand-by' -cuyo volumen no precisó- a través del Fondo de Estabilización del Tesoro (ESF, por sus siglas en inglés).

La cotización del dólar estadounidense en el estatal Banco Nación cayó este miércoles hasta un 2 %, aunque luego moderó su bajada y operaba a 1.360 pesos por unidad para la venta. EFE

fpe/nk/grc

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El juez del 'caso Begoña Gómez' rechaza entregar a las partes grabaciones de las declaraciones

El juez del 'caso Begoña

Albares tilda de "inaceptables" los ataques a la flotilla y esgrime que no supone "una amenaza para Israel"

Albares tilda de "inaceptables" los

El PSOE acusa a Podemos de dividir a la izquierda por votar contra el Gobierno y pide que lo reconsidere: "Es un error"

El PSOE acusa a Podemos

La Armada llama a impulsar la innovación para tomar parte en la carrera por el desarrollo del buque autónomo en España

La Armada llama a impulsar

Declarado culpable el acusado de matar a su compañero de piso con una barra de hierro por una deuda de prostitución

Declarado culpable el acusado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcos y aviones espías rusos

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

ECONOMÍA

Donald Trump baja un 15%

Donald Trump baja un 15% los aranceles a los coches europeos de manera retroactiva desde el 1 de agosto

Un abogado explica lo que nunca debes hacer si te despiden: “La empresa se aprovecha de esta situación”

Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

El BCE recomienda tener dinero en efectivo en casa para afrontar crisis tecnológicas o financieras como el apagón

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner