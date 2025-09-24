López Miras tilda de "escándalo" y "vergüenza" las últimas noticias judiciales del entorno familiar de Pedro Sánchez

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha tildado de "escándalo" y "vergüenza" los últimos asuntos judiciales relacionados con el hermano y la esposa del presidente del Gobierno central, Pedro Sánchez.

A preguntas de los periodistas, López Miras ha indicado que la opinión que le merecen las últimas noticias es "la misma que a cualquier español que no dependa laboral ni políticamente del Gobierno de Sánchez".

"Esto ya es indigno y sobre todo no es normal; nos estamos acostumbrando a que los secretarios de organización del Partido Socialista, la mano derecha de Pedro Sánchez, estén en la cárcel o a punto de entrar, a que el hermano del presidente del Gobierno ya esté camino del banquillo", ha afirmado.

También se ha referido a la esposa de Sánchez, Begoña Gómez, a quien "la acusan de haber cometido delitos sirviéndose de recursos de la presidencia del Gobierno, de recursos públicos", lo que ha considerado "tan grave que es el único país del mundo o la única democracia del mundo donde está pasando".

"Creo que ya es momento de que podamos opinar, de que podamos hablar los españoles; creo que es momento de que se convoquen ya elecciones y los españoles digan si quieren seguir sintiendo esta vergüenza o quieren un Gobierno que vuelva a traer la dignidad a las instituciones", ha remarcado.