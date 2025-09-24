Las Cortes de Aragón acogen el Debate sobre el estado de la Comunidad, que abre este miércoles Jorge Azcón

El hemiciclo de las Cortes de Aragón acoge este miércoles, 24 de septiembre, a partir de las 11.00 horas, la intervención del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en el segundo debate sobre el estado de la Comunidad de la XI Legislatura. En esta primera jornada, el jefe del Ejecutivo autonómico será el único interviniente y, sin límite de tiempo, comparecerá para hacer balance de su gestión.

Tras la intervención de Jorge Azcón, la presidenta de las Cortes de Aragón, Marta Fernández, suspenderá la sesión hasta las 9.00 horas de este jueves, 25 de septiembre, fecha en la que tendrá lugar la intervención de todos los grupos parlamentarios por tiempo de 30 minutos cada uno y la posterior respuesta del presidente por el mismo periodo de tiempo.

A continuación, los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios contarán con diez minutos durante su turno de réplica, que se completarán con otros diez minutos por parte del presidente para dar su dúplica a cada uno de los grupos.

Además, la cita parlamentaria contará con la presencia de cerca de un centenar de invitados, entre los que se encontrarán expresidentes del Gobierno y del Parlamento aragonés y numerosas autoridades del Ejecutivo actual, el Justicia, la Cámara de Cuentas, de la Delegación del Gobierno, diputados y senadores de las Cortes Generales, así como representantes de las principales administraciones locales en el territorio, organizaciones empresariales, Cámaras de Comercio, de los grupos parlamentarios, sindicatos y medios de comunicación.

Asimismo, el debate contará con la presencia un centenar de profesionales de cerca de una veintena de medios de comunicación que se han acreditado para asistir a una de las citas políticas de mayor repercusión del año.

El debate podrá seguirse en directo a través del canal de Youtube de la institución y a través del hashtag '#debateAragón25' en redes sociales para comentarlo y poder seguir todos los contenidos.