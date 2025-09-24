Espana agencias

La CNMV nombra directora adjunta del Servicio Jurídico a María Dorronsoro Alberdi

Por Newsroom Infobae

Madrid, 24 sep (EFECOM).- La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ha nombrado a María Dorronsoro Alberdi directora general adjunta del Servicio Jurídico y vicesecretaria de su consejo, de acuerdo con un comunicado remitido este miércoles por el organismo regulador.

María Dorronsoro Alberdi es abogada del Estado y hasta ahora ejercía como jefa del "área de Coordinación de asuntos contencioso-administrativos de la Subdirección General de Coordinación y Apoyo a los Servicios Contenciosos de la Dirección General de lo Contencioso".

De acuerdo con la nota de prensa, María Dorronsoro Alberdi "se ha encargado de la coordinación de los asuntos más relevantes defendidos por la Abogacía del Estado en la jurisdicción contencioso-administrativa en todo el territorio nacional y en todas las ramas del derecho administrativo".

También ha sido vocal del Consejo Rector del Organismo Autónomo Parque Móvil del Estado y coordinadora del Convenio de Asistencia Jurídica entre la Abogacía General del Estado y la Comisión Nacional del Mercado de la Competencia (CNMC).

Además, ha sido abogada del Estado jefe en la Comunidad Autónoma de Madrid y ha dirigido, coordinado y organizado los procedimientos ante los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Madrid o ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. EFECOM

