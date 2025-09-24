La Bolsa de Milán pierde un 0,13 % lastrada por Stellantis y en línea con Europa

Roma, 24 sep (EFECOM).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 0,13 %, hasta los 42.423,12 puntos, en línea con los principales mercados europeos y lastrado por los malos resultados del grupo automovilístico Stellantis.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,15 %, hasta situarse en los 45.024,68 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 424 millones de acciones por un valor de 3.201 millones de euros (unos 3.758 millones de dólares al cambio).

El selectivo milanés cerró la jornada en negativo, en sintonía con el resto de las bolsas europeas, tras la advertencia del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, sobre el elevado precio de algunos activos, lo que ya había provocado pérdidas en Wall Street la víspera.

En Milán lideró las pérdidas el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 3,49 %, seguido de la marca de moda de lujo Brunello Cucinelli (2,97 %), el gigante de la moda, Moncler (2,55 %), el fabricante de audífonos Amplifon (2,25 %) y la extractora de agua Interpump (2,23 %).

Por el contrario, las empresas con mejores resultados fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo (4,55 %), la empresa de hidrocarburos Eni (1,82 %), la energética A2a (1,58 %), la banca Bpm (1,24 %) y el coloso energético Enel (1.22 %). EFECOM