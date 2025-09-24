Espana agencias

La Bolsa de Milán pierde un 0,13 % lastrada por Stellantis y en línea con Europa

Por Newsroom Infobae

Guardar

Roma, 24 sep (EFECOM).- La Bolsa de Milán cerró este miércoles a la baja y su selectivo FTSE MIB cayó un 0,13 %, hasta los 42.423,12 puntos, en línea con los principales mercados europeos y lastrado por los malos resultados del grupo automovilístico Stellantis.

Por su parte, el índice general FTSE Italia All-Share cayó un 0,15 %, hasta situarse en los 45.024,68 enteros.

Durante la sesión cambiaron de manos más de 424 millones de acciones por un valor de 3.201 millones de euros (unos 3.758 millones de dólares al cambio).

El selectivo milanés cerró la jornada en negativo, en sintonía con el resto de las bolsas europeas, tras la advertencia del presidente de la Reserva Federal estadounidense, Jerome Powell, sobre el elevado precio de algunos activos, lo que ya había provocado pérdidas en Wall Street la víspera.

En Milán lideró las pérdidas el grupo automovilístico Stellantis, que cayó un 3,49 %, seguido de la marca de moda de lujo Brunello Cucinelli (2,97 %), el gigante de la moda, Moncler (2,55 %), el fabricante de audífonos Amplifon (2,25 %) y la extractora de agua Interpump (2,23 %).

Por el contrario, las empresas con mejores resultados fueron la multinacional del sector de la defensa Leonardo (4,55 %), la empresa de hidrocarburos Eni (1,82 %), la energética A2a (1,58 %), la banca Bpm (1,24 %) y el coloso energético Enel (1.22 %). EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El juez del 'caso Begoña Gómez' rechaza entregar a las partes grabaciones de las declaraciones

El juez del 'caso Begoña

Albares tilda de "inaceptables" los ataques a la flotilla y esgrime que no supone "una amenaza para Israel"

Albares tilda de "inaceptables" los

El PSOE acusa a Podemos de dividir a la izquierda por votar contra el Gobierno y pide que lo reconsidere: "Es un error"

El PSOE acusa a Podemos

La Armada llama a impulsar la innovación para tomar parte en la carrera por el desarrollo del buque autónomo en España

La Armada llama a impulsar

Declarado culpable el acusado de matar a su compañero de piso con una barra de hierro por una deuda de prostitución

Declarado culpable el acusado de
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcos y aviones espías rusos

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

ECONOMÍA

Donald Trump baja un 15%

Donald Trump baja un 15% los aranceles a los coches europeos de manera retroactiva desde el 1 de agosto

Un abogado explica lo que nunca debes hacer si te despiden: “La empresa se aprovecha de esta situación”

Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

El BCE recomienda tener dinero en efectivo en casa para afrontar crisis tecnológicas o financieras como el apagón

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner