Junts acusa a Podemos de "electoralismo" y pide "un solo motivo" por el que el traspaso de inmigración sea "racista"

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha arremetido contra Podemos acusándoles de poner por delante "el electoralismo" a "solucionar un problema" con la población migrante", después de que este martes se tumbara la ley para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña. Además, ha instado a los morados a que den "un solo motivo" para explicar por qué la norma, que a los catalanes parece "técnica", sea "racista".

"Ayer se perdió una gran oportunidad y se ha puesto por delante el electoralismo que algunos utilizan a poder solucionar un problema que hace muchos años que se está agravando", ha señalado la dirigente de Junts en una entrevista en 'La mirada crítica' de 'Telecinco', que ha recogido Europa Press.

Nogueras ha afirmado que "son precisamente estos", en alusión a Podemos, quienes "niegan este problema", dándole la espalda y "contribuyendo a que esto sea mayor". En su opinión, la formación morada se juntó este martes "con los populismos extremos para tumbar esta propuesta, que es buena para Cataluña".

En otra entrevista en 'La hora de la 1' de TVE, recogida por Europa Press, ha asegurado que Podemos "no tiene ni idea de lo que pasa en Cataluña" y que le parece "absolutamente irresponsable negar" la realidad, que es que hay un "aumento demográfico", mientras se ha dejado "en el rincón" a los que han avisado del problema.

Cuestionada sobre si aceptarían retirar del preámbulo expresiones que pudieran ser entendidas como racistas, como denuncia Podemos, la portavoz de Junts ha respondido que si se tiene que hacer se haría, aunque ha reclamado a los de Ione Belarra "un solo motivo" que les haga pensar que la delegación de competencias va contra los derechos de las personas racializadas.

"El articulado de la ley, aquello que se publicará en el BOE y que será ley, es absolutamente técnico", ha ahondado, explicando que simplemente reflejará que competencias que son de Interior o de Inmigraciones, que está gestionando el Gobierno central, pasará a gestionarlo el Gobierno de Cataluña. "Punto. No hay ni una pinza ideológica en esto", ha sentenciado.

El debate no es, según Nogueras, "qué políticas en materia de inmigración tenemos que hacer", ni si hay que cerrar o no centros de menores o "ser más duros o no serlos": "El debate de ayer era simple. ¿Cataluña tiene o no tiene derecho a tener las competencias en inmigración, tiene derecho o no tiene derecho a decidir en materia de inmigración?"

"HAY QUE PISAR LA CALLE"

Nogueras ha afirmado que "siempre que hay alguna propuesta buena para Cataluña es muy complicado que los partidos españoles se pongan de acuerdo para apoyarla", incluyendo también al presidente de Cataluña, Salvador Illa, o a la consellera catalana de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que "se están poniendo de perfil".

"Lo que hace falta es pisar la calle, hablar con la gente. Y cuando hablas con la gente, pisas la calle y hablas con los alcaldes, sabes cuál es la realidad y se tiene que dar respuesta a esta realidad", ha incidido Nogueras.

Al hilo, ha defendido que hay "un consenso social muy amplio" para delegar las competencias de inmigración a Cataluña, ya que de los 48 diputados catalanes que hay en el Congreso de los Diputados, 40 votaron a favor. "Por lo tanto, sí que hay una mayoría, hay un consenso social muy amplio y se ha perdido una gran oportunidad".

Las declaraciones de Nogueras tienen lugar después de que este martes la proposición de ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la gestión de la inmigración decayera con el rechazo del Grupo Popular, Vox, Podemos y los diputados de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), así como el de UPN, Alberto Catalán, del Grupo Mixto, que han sumado 177 votos, mayoría absoluta.

A favor de tramitar la ley se han pronunciado los otros 173 diputados, de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y la otra mitad de Compromís (Agueda Micó), más el exministro José Luis Ábalos.

NO HAN PEDIDO "UNA FOTO" SÁNCHEZ-PUIGDEMONT

Cuestionada sobre si cree que habrá foto entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Nogueras ha respondido que "si la hay o no la hay no va a cambiar absolutamente nada" porque "una foto no solucionada nada".

"No es una exigencia por parte de Junts, como algunos medios han comentado. Jamás en la vida hemos exigido esto", ha sostenido la portavoz de Junts en la Cámara Baja, añadiendo que desde la formación independentistas "jamás" han exigido una foto.