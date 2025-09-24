Espana agencias

Junts acusa a Podemos de "electoralismo" y lamenta la "oportunidad" perdida para solucionar el "problema" migratorio

Por Newsroom Infobae

La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras, ha lamentado que este martes "se perdió una gran oportunidad" tras tumbarse la ley para la delegación de competencias de inmigración a Cataluña, y ha arremetido contra Podemos acusándoles de poner por delante "el electoralismo" a "solucionar un problema" que desde hace "muchos años se está agravando".

"Ayer se perdió una gran oportunidad y se ha puesto por delante el electoralismo que algunos utilizan a poder solucionar un problema que hace muchos años que se está agravando", ha señalado la dirigente de Junts en una entrevista en 'La mirada crítica' de Telecinco, que ha recogido Europa Press.

Nogueras ha afirmado que "son precisamente estos", en alusión a Podemos, quienes "niegan este problema", dándole la espalda y "contribuyendo a que esto sea mayor". En su opinión, la formación morada se juntó este martes "con los populismos extremos para tumbar esta propuesta, que es buena para Cataluña".

No obstante, ha afirmado que "siempre que hay alguna propuesta buena para Cataluña es muy complicado que los partidos españoles se pongan de acuerdo para apoyarla", incluyendo también al presidente de Cataluña, Salvador Illa, o a la consellera catalana de Interior y Seguridad Pública, Núria Parlon, que "se están poniendo de perfil".

"Lo que hace falta es pisar la calle, hablar con la gente. Y cuando hablas con la gente, pisas la calle y hablas con los alcaldes, sabes cuál es la realidad y se tiene que dar respuesta a esta realidad", ha incidido Nogueras.

Al hilo, ha defendido que hay "un consenso social muy amplio" para delegar las competencias de inmigración a Cataluña, ya que de los 48 diputados catalanes que hay en el Congreso de los Diputados, 40 votaron a favor. "Por lo tanto, sí que hay una mayoría, hay un consenso social muy amplio y se ha perdido una gran oportunidad".

Las declaraciones de Nogueras tienen lugar después de que este martes la proposición de ley de PSOE y Junts para traspasar a Cataluña la gestión de la inmigración decayera con el rechazo del Grupo Popular, Vox, Podemos y los diputados de Sumar Alberto Ibáñez (Compromís) y Jorge Pueyo (Chunta Aragonesista), así como el de UPN, Alberto Catalán, del Grupo Mixto, que han sumado 177 votos, mayoría absoluta.

A favor de tramitar la ley se han pronunciado los otros 173 diputados, de PSOE, Sumar, ERC, Junts, Bildu, PNV, BNG, CC y la otra mitad de Compromís (Agueda Micó), más el exministro José Luis Ábalos.

NO HAN PEDIDO "UNA FOTO" SÁNCHEZ-PUIGDEMONT

Cuestionada sobre si cree que habrá foto entre el líder de Junts, Carles Puigdemont, y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, Nogueras ha respondido que "si la hay o no la hay no va a cambiar absolutamente nada" porque "una foto no solucionada nada".

"No es una exigencia por parte de Junts, como algunos medios han comentado. Jamás en la vida hemos exigido esto", ha sostenido la portavoz de Junts en la Cámara Baja, añadiendo que desde la formación independentistas "jamás" han exigido una foto.

