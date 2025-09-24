Espana agencias

Exministro luso defiende su rol en indemnización a antigua administradora de aerolínea TAP

Por Newsroom Infobae

Guardar

Lisboa, 24 sep (EFECOM).- El ex secretario general del Partido Socialista (PS) portugués Pedro Nuno Santos defendió este miércoles su decisión cuando fue ministro de Infraestructuras (2019-2022) de permitir el pago de una indemnización de medio millón de euros a la antigua administradora de la aerolínea TAP Alexandra Reis, que está investigando la fiscalía del país.

En un mensaje en su cuenta de Facebook, Santos afirmó estar orgulloso de la labor que desempeñó sobre TAP: "Salvamos a una de las empresas más importantes de la economía nacional y la dejamos saneada desde el punto de vista financiero", aseguró.

"El coste para la economía portuguesa de dejarla caer hubiera sido mucho mayor al coste de su rescate", remarcó.

Aun así, admitió que "no todo salió bien, la indemnización pagada a una administradora ejecutiva es uno de esos ejemplos, pero no se cometió ningún delito por los miembros del Gobierno o de mi Gabinete".

Santos subrayó que como ministro hizo lo que tenía que hacer.

Recordó que tras la salida de Reis, en febrero de 2022, de TAP y después de una negociación entre las partes le solicitaron su anuencia política para cerrar la salida de la administradora.

"Obviamente que presupuse que la solución que la empresa nos presentó era legal, teniendo en cuenta que TAP había sido asesorada por un prestigioso bufete de abogados", dijo Santos, quien sostuvo que él autorizó el cierre del acuerdo entre las partes, a pesar del elevado valor de la indemnización, porque era peor mantener una situación de conflicto en la junta ejecutiva de la aerolínea.

"Por supuesto -agregó-, que si hubiese sabido que la indemnización era ilegal, nunca hubiera dado esa autorización".

El exresponsable socialista, que fue ministro durante uno de los gobiernos de António Costa, deseó que la investigación de la fiscalía, abierta en 2023, concluya lo más rápido posible para que quede clara su participación en este asunto, que "tanto daño" le ha causado.

El que fuera secretario general del PS hasta mayo pasado, cuando dimitió por los malos resultados electorales, publicó este mensaje después de que la fiscalía llevara a cabo ayer registros en las instalaciones de TAP y la sede de un bufete de abogados por la indemnización pagada a Reis.

Según el ministerio público, el objetivo de estas pesquisas es la recogida de documentación por las sospechas de que se podrían haber cometido delitos de "administración lesiva, recepción y oferta de ventajas indebidas, participación económica en negocios y abuso de poder".

Los hechos se remontan a febrero de 2022 cuando Reis renunció al cargo de administradora de TAP y recibió una indemnización de medio millón de euros. Tras su salida, fue nombrada secretaria de Estado del Tesoro en el entonces Gobierno de Costa, cargo que tuvo que abandonar después de que la Inspección de Finanzas concluyera que la indemnización fue ilegal.

Entonces la cúpula de TAP fue cesada y Santos, en ese momento ministro de Infraestructuras, tuvo que dimitir por permitir el pago de esa indemnización por parte de la aerolínea.

TAP es propiedad del Estado portugués, que tiene actualmente en sus manos el 100 % del capital tras aumentar su posición para salvarla después de los daños sufridos por la pandemia, y se encuentra ahora en un proceso de reestructuración.

En julio pasado, el Gobierno del primer ministro Luís Montenegro (centroderecha) aprobó la reprivatización de 49,9 % del capital de la aerolínea, con hasta el 44,9 % abierto a inversores y hasta el 5 % a los empleados. EFECOM

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

La CNMV nombra directora adjunta del Servicio Jurídico a María Dorronsoro Alberdi

Infobae

El Gobierno de Portugal anuncia más rebajas fiscales ante la crisis de vivienda

Infobae

Puente firma 3 acuerdos de cooperación con la Organización de Aviación Civil Internacional

Infobae

EE.UU. negocia un intercambio de divisas con Argentina de 20.000 millones de dólares

Infobae

La Bolsa de Milán pierde un 0,13 % lastrada por Stellantis y en línea con Europa

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Barcos y aviones espías rusos

Barcos y aviones espías rusos observan España y Europa: la Armada escolta un buque en el Estrecho de Gibraltar y una aeronave cruza el Báltico

El Congreso reprueba a la ministra Ana Redondo y exige su cese por la gestión de las pulseras antimaltrato

Un detective investiga a una mujer que seguía al frente de la floristería familiar que compartía con su exmarido, y confirma que nunca la dejó: la Justicia la declara bien ganancial

Felipe VI denuncia en la ONU la “masacre” en Gaza y reclama un alto el fuego inmediato: “No más muertes en nombre de un pueblo tan sabio y tan antiguo”

Juan José Ebenezer, mecánico, compara los coches modernos y los antiguos: “Ahora pagas más y encima te duran menos”

ECONOMÍA

Donald Trump baja un 15%

Donald Trump baja un 15% los aranceles a los coches europeos de manera retroactiva desde el 1 de agosto

Un abogado explica lo que nunca debes hacer si te despiden: “La empresa se aprovecha de esta situación”

Javier Gil, investigador del CSIC: “Mientras desahucian a la gente, entra dinero de fuera que compra vivienda y hace subir su precio”

Super Once: esta es la combinación ganadora del sorteo del 24 septiembre

El BCE recomienda tener dinero en efectivo en casa para afrontar crisis tecnológicas o financieras como el apagón

DEPORTES

Bonos VIP por 6.000 euros

Bonos VIP por 6.000 euros y entradas agotadas a 295 euros: fervor por el MadRing, la F1 de Madrid

El jugador argentino del Atlético de Madrid que podría irse al club azulgrana, según su primer entrenador: “Siempre fue hincha del Barça”

Jannik Sinner se prepara para su próximo enfrentamiento ante Carlitos: “Estoy cambiando muchas cosas para ganarle a Alcaraz”

Paddy Pimblett quiere medirse con Topuria en el Bernabéu y reta al hispanogeorgiano a un combate: “Me encantaría ir y aplastarle la cara frente a 90.000 personas”

La prensa italiana informa de la “preocupación por el estado de Alcaraz”, el mayor rival y pesadilla de Sinner