Enerside Energy cierra una ampliación de capital de 8 millones

Barcelona, 24 sep (EFECOM).- La compañía Enerside Energy, especializada en desarrollar, construir y operar proyectos de generación solar fotovoltaica, ha cerrado una ampliación de capital por unnos 8 millones de euros.
En una comunicación a la CNMV, la empresa ha precisado que se emitirán 3,86 millones de acciones ordinarias y a un precio de 2,07 euros por acción, de los que 0,01 euros corresponden a valor nominal y los 2,06 euros restantes a prima de emisión.
La ampliación de capital se ha cerrado mediante una colocación privada acelerada y las nuevas acciones se admitirán a negociación el 29 de septiembre.
Enerside Energy precisó ayer que había obtenido una serie de compromisos de inversión por parte de determinados accionistas e inversores a ese precio por importe de unos 3 millones de euros, y que el consejo de administración de la compañía había lanzado asimismo un proceso de colocación privada liderado por JB Capital Markets por unos 8 millones de euros. EFECOM