Espana agencias

El Tribunal Superior de Navarra confirma una pena de 6 años de prisión por abusar sexualmente de su hermanastra de 8

Por Newsroom Infobae

Guardar

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha ratificado una condena de 6 años de prisión impuesta el pasado abril por la Audiencia Provincial a un hombre que abusó sexualmente de forma continuada de una hermanastra desde que esta tenía 8 años.

Según recoge la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, el procesado, natural de Ecuador, de 27 años, no podrá comunicarse ni acercarse a la menor a menos de 300 metros durante 10 años y, además, deberá cumplir una medida de libertad vigilada, a ejecutar con posterioridad a la pena privativa de libertad, de otros 10 años. En concepto de responsabilidad civil, la indemnizará con 30.000 euros por el daño moral.

Según han relatado desde el TSJN, el acusado, que llegó a España en 2016, comenzó a residir desde entonces con su madre, el marido de esta y las dos hijas en común del matrimonio. Dicha convivencia, que se desarrolló en diversos domicilios, acabó en una fecha indeterminada de 2022, cuando el encausado se independizó y se marchó a vivir con su novia.

Aprovechando que se quedaba al cuidado de su hermanastra de 8 años, según se considera probado en la resolución judicial, el inculpado "le pedía a la menor que llevara a cabo actos de contenido sexual a cambio de dejarle el móvil para jugar a videojuegos". Estos hechos "se produjeron hasta que el condenado se independizó".

A consecuencia de los abusos, la víctima "sufre sintomatología psicopatológica y depresiva, así como intensos sentimientos de culpa", por lo que desde enero de 2024 recibe apoyo psicológico por el equipo de la Sección de Asistencia a Víctimas del Delito de Navarra, del Servicio Social de Justicia.

En su sentencia, la Sección Primera de la Audiencia calificó los hechos como constitutivos de un delito continuado de abuso sexual a menor de 16 años.

Entre las pruebas de cargo, destacó en primer lugar la declaración de la víctima, que se practicó de forma preconstituida y fue reproducida de forma íntegra en la vista oral.

La defensa, en su recurso ante el Tribunal Superior, volvió a reclamar en primer lugar la absolución y, de forma subsidiaria, la repetición del juicio. El Ministerio Fiscal y la acusación particular, por su parte, solicitaron la confirmación de la sentencia apelada.

La Sala de lo Civil y Penal ratifica la argumentación de la Audiencia y considera, asimismo, que el relato de la menor vino acompañado de corroboraciones periféricas, mediante pruebas objetivas, testificales, documentales y periciales psicológicas.

"No apreciamos que lo narrado por la víctima carezca de consistencia interna, ni dudas suficientes respecto a la fiabilidad y credibilidad de lo narrado. Las conclusiones a las que llega el Tribunal de instancia resultan difícilmente cuestionables", exponen los magistrados.

"EVITAR UNA REVICTIMIZACIÓN"

A diferencia de la opinión que merece a la defensa el testimonio de la menor, añaden, también ha sido valorado por las dos psicólogas forenses como "altamente creíble", y el informe de la psicóloga narra, además, cómo la víctima presenta en la actualidad sintomatología compatible con los hechos narrados.

Uno de los motivos alegados por la defensa fue la negativa de la Audiencia de que la víctima volviera a declarar en el juicio. Al respecto, la Sala corrobora dicha decisión y avala la prueba preconstituida.

"La protección de los derechos e intereses de los menores, así como la necesidad de manejar adecuadamente su testimonio en un entorno judicial que puede resultar muy estresante para los menores, constituyen razones de peso para otorgar la protección y garantías específicas que recoge nuestro ordenamiento, al igual que otros muchos de nuestro entorno, para salvaguardar a los menores de la presión emocional o psicológica de declarar en un juicio público, lo que podría afectar negativamente a su bienestar", subraya la Sala.

Junto a ello, además, el informe emitido por la Oficina de Atención a las Víctimas señalaba que, justo antes de la celebración del juicio oral, la menor se encontraba recibiendo tratamiento psicológico.

En ese dictamen, según realza el Tribunal, para "evitar una cronificación" de los síntomas, se justificaba "la improcedencia de su comparecencia personal en el acto de juicio a fin de evitar una revictimización y una interferencia en su proceso de adaptación y tratamiento".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Un exdirectivo de Acciona en Navarra se acoge a su derecho a no declarar en la 'comisión Koldo' del Senado

Un exdirectivo de Acciona en

Junts acusa a Podemos de "electoralismo" y pide "un solo motivo" por el que el traspaso de inmigración sea "racista"

Junts acusa a Podemos de

Bolaños destaca que Tellado, "un portavoz ultra" de un PP que "dejó de ser moderado", arrope a Espinosa de los Monteros

Bolaños destaca que Tellado, "un

El PP dice que la decisión del juez sobre Begoña Gómez desmonta tesis del Gobierno de 'lawfare': "La juzgará el pueblo"

Infobae

El Gobierno desdeña la decisión de Peinado de juzgar a Begoña Gómez con jurado popular: "Es surrealista"

El Gobierno desdeña la decisión
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El avión militar en el

El avión militar en el que viajaba Robles sufre un intento de sabotaje en su GPS cruzando Kaliningrado: “El avión está preparado para no tener interferencias”

El jurado popular en España: cómo funciona, qué delitos juzga y cómo se forma

La Policía advierte del peligro de tener muchas pestañas abiertas en el ordenador: “Podría convertirte en la víctima perfecta”

Un adolescente aprovecha la ausencia de sus padres para montar una gran fiesta que acaba con robo de armas: “Igual que niños”

El juez Peinado envía a Begoña Gómez a juicio por malversación y propone que sea ante un jurado popular

ECONOMÍA

Resultados del Super Once del

Resultados del Super Once del Sorteo 1

Comprueba los resultados del sorteo 1 la Triplex de la Once

Así funciona una estafa: una pareja de jubilados pierde 290.000 euros, todos sus ahorros, tras recibir un SMS

Precio de la gasolina hoy en España: las tarifas más altas y más bajas

Un experto inmobiliario advierte: “No compres nunca un piso sin revisar antes estas tres cosas”

DEPORTES

Messi estuvo a punto de

Messi estuvo a punto de jugar en el Getafe: “Teníamos un principio de acuerdo y Rijkaard lo paró”

Ilia Topuria habla sobre el regreso de su hermano al octógono de la UFC: “Estoy seguro de que finalizará en el primer asalto, le veo muy preparado”

Adrian Newey no pierde ni un segundo de trabajo en Aston Martin, según Pedro de la Rosa: “Duerme muy poco”

El Ayuntamiento vuelve a decir no al FC Barcelona y la licencia para el Camp Nou: el partido ante la Real Sociedad será en Montjuic

Red Bull hace oficial la salida de Christian Horner: esta es la millonaria indemnización que recibirá