El secretario del Tesoro de EEUU entrevista a once candidatos para presidir la Fed

El secretario del Tesoro de EE.UU, Scott Bessent, dijo este miércoles que está entrevistando a once candidatos para presidir, a partir del año próximo, la Reserva Federal, a la que volvió a criticar al considerar que mantiene demasiado altos los tipos de interés.

"Estoy entrevistando a once candidatos. Algunos me han sorprendido gratamente por la solidez de su candidatura durante las entrevistas", explicó en una entrevista con la cadena Fox Business.

Bessent dijo que, por el momento, no dará "más detalles" sobre los entrevistados.

"La próxima semana habrá muchas entrevistas. Creo que la primera ronda terminará a principios de octubre. Luego comenzaremos otra ronda, y espero poder hablarlo con el presidente Trump y presentarle tres o cuatro candidatos muy prometedores", añadió el secretario del Tesoro.

Esta previsto que el actual presidente de la Fed, Jerome Powell, deje el cargo en mayo.

Su próxima salida se producirá tras meses de críticas de la Casa Blanca, que ha pedido abaratar aún más el dinero y para ello ha presionado a la entidad, que debe ser independiente del Gobierno, para que flexibilice aún más.

Para ello ha recurrido a diversas acciones, desde amenazar con despedir a Powell por el sobrecoste de unas obras en la Reserva Federal hasta tratar de cesar a la gobernadora Lisa Cook por un supuesto fraude hipotecario.

El propio Trump nombró recientemente a Stephen Miran, exjefe de su Consejo de Asesores Económicos, como nuevo miembro de la Junta de Gobernadores de la Fed en sustitución de Adriana Kugler, que dejó el cargo en verano.

Miran participó en el encuentro del Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) la semana pasada y fue el único de los doce miembros con derecho a voto que no aprobó la decisión de bajar los tipos en un cuarto de punto, y pidió que la entidad emisora recortara el referencial en 50 puntos básicos.

"El candidato del presidente Trump para la Junta de la Reserva Federal, Stephen Miran, ha dicho más cosas en una semana que los miembros nombrados por la Administración Biden durante todo su mandato", aseguró Bessent en Fox Business.

El secretario del Tesoro insistió en que los actuales tipos de interés son "muy restrictivos" y están afectando a la vida de los estadounidenses, especialmente en lo referente a los costes de la vivienda.

Además, dijo estar "un poco sorprendido de que el presidente (Powell) no haya dado ninguna indicación de cuál será el objetivo final antes de que finalice el año, aunque sea un recorte de entre 100 y 150 puntos básicos".

Atendiendo a lo dicho por Powell, al último comunicado del FOMC o al último informe de proyecciones de la Fed, la mayoría de los analistas prevé que el órgano aplique dos recortes, probablemente de un cuarto de punto cada uno, en sus reuniones de octubre y diciembre, lo que dejaría los tipos en una horquilla de entre el 3,5 % y el 3,75 %.