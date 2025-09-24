El PSOE acusa a Podemos de dividir a la izquierda por votar contra el Gobierno y pide que lo reconsidere: "Es un error"

El PSOE reprocha a Podemos que vote en contra de las iniciativas del Gobierno, considera que está siguiendo una estrategia equivocada que divide a las fuerzas de izquierdas y le pide que reconsidere continuar en esa línea. "Es un error", trasladan fuentes socialistas.

La formación liderada por Ione Belarra abandonó el grupo parlamentario de Sumar y viene marcando una posición crítica con el Gobierno de coalición. Este martes su voto fue decisivo para tumbar una iniciativa pactada entre PSOE y Junts sobre la delegación a Cataluña las competencias sobre inmigración al considerarla "racista".

El malestar del PSOE con los morados lo expresó este miércoles en el Congreso de los Diputados la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que respondía a una interpelación urgente de Podemos por el decreto de embargo de armas aprobado esta misma semana y que los morados califican como "la nada".

La también 'número dos' del PSOE echó en cara a la diputada de Podemos Martina Velarde que hagan hincapié en las "diferencias" y traten de "minimizar" las medidas del PSOE. "Lo considero una importante irresponsabilidad, no estamos para dividirnos", advirtió desde la tribuna.

"Si nos importa de verdad lo que está ocurriendo en Gaza, ¿qué hacen ustedes buscando las diferencias en vez de remar todos en la misma dirección para parar el genocidio que está ocurriendo?", ha señalado visiblemente molesta por que Podemos suba el tono contra el Gobierno y desdeñe sus iniciativas en un asunto que, a juicio del PSOE, les une en lo sustancial.

PIDEN APOYO AL EJECUTIVO

Pero la incomodidad del PSOE va más allá de la discrepancia en un tema en concreto y recriminan la línea crítica que sigue Podemos. En esta línea fuentes del ala socialista llaman a los morados a rectificar y esperan que entiendan la importancia de seguir apoyando al Ejecutivo.

Más aún ahora que está quedando patente la dificultad de Moncloa para sacar adelante iniciativas por discrepancias con varias fuerzas políticas. Recientemente también perdieron la votación sobre la reducción de jornada laboral a 37,5 horas semanales, en este caso por la negativa de Junts a respaldar una medida impulsada por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz.

Las fuentes consultadas consideran que Podemos tiene que reflexionar y les recriminan que se dediquen a exacerbar las diferencias con el PSOE para marcar perfil propio en lugar de trabajar sobre las posiciones compartidas. Piensan que es una posición muy forzada y "un error político".